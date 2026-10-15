உக்ரைனுக்கு உளவுத் தகவல்களை தொடர்ந்து வழங்குவதாக டிரம்ப் உறுதி

வாஷிங்டன்,
உக்ரைன் மற்றும் ரஷியா இடையேயான போர் நாளுக்கு நாள் உலக நாடுகளைப் பதற்றத்தில் ஆழ்த்தி வருகிறது. இந்தச் சூழலில், உக்ரைன் தலைநகர் கீவ் மீது ரஷியா திடீரென நடத்திய ஏவுகணைத் தாக்குதலில் அடுக்குமாடி குடியிருப்பு தரைமட்டமாகி 2 பேர் பரிதாபமாக உயிரிழந்தனர்.
இந்த பயங்கர தாக்குதல் குறித்துப் பேசிய உக்ரைன் அதிபர் ஜெலென்ஸ்கி, தங்களுக்கு அமெரிக்காவிடமிருந்து முன்கூட்டியே எந்த எச்சரிக்கையும் கிடைக்கவில்லை என்று பகிரங்கமாகக் குற்றம் சாட்டினார். இதனால், அமெரிக்கா உளவுத் தகவல்களைப் பகிர்ந்து கொள்வதை நிறுத்திவிட்டதா என்ற சர்ச்சை வெடித்தது.
ஆனால், செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அமெரிக்க ஜனாதிபதி டிரம்ப், "நாங்கள் உக்ரைனுக்குத் தொடர்ந்து உளவுத்துறைத் தகவல்களை வழங்கி வருகிறோம்" எனத் தெளிவுபடுத்தியுள்ளார். அமெரிக்காவின் தேர்தல் நெருங்கும் வேளையில், எரிபொருள் விலையைக் குறைக்க ரஷியாவுடன் டிரம்ப் போட்ட டீசல் ஒப்பந்தமும், இந்த உளவுத் தகவல் மோதலும் சர்வதேச அரசியலில் பெரும் பரபரப்பைக் கிளப்பியுள்ளது.