உலக செய்திகள்

உக்ரைன் - ரஷியா மோதல்; 7 பேர் பலி

உக்ரைன் , ரஷியா போர் 4 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக நீடித்து வருகிறது.
உக்ரைன் - ரஷியா மோதல்; 7 பேர் பலி
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மாஸ்கோ,

உக்ரைன் , ரஷியா இடையே இன்று நடந்த மோதலில் 7 பேர் உயிரிழந்தனர்.

உக்ரைன் - ரஷியா போர்

உக்ரைன் , ரஷியா போர் 4 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக நீடித்து வருகிறது. இந்த போரில் ஆயிரக்கணக்கானோர் உயிரிழந்துள்ளனர்.

இந்த போரில் உக்ரைனுக்கு அமெரிக்கா, ஐரோப்பிய நாடுகள் ஆயுதம் உள்ளிட்ட உதவிகளை வழங்கி வருகின்றன. இதனால் இரு நாடுகளுக்கும் இடையே போர் தொடர்ந்து நீடித்து வருகிறது.

7 பேர் பலி

இந்நிலையில், உக்ரைன் மீது ரஷியா இன்று நடத்திய ஏவுகணை , டிரோன் தாக்குதலில் 4 பேர் உயிரிழந்தனர். அதேபோல், ரஷியா மீது உக்ரைன் நடத்திய தாக்குதலில் 3 பேர் உயிரிழந்தனர். இதன் மூலம் இரு தரப்பு மோதலில் மொத்தம் 7 பேர் உயிரிழந்துள்ளனர்.

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Daily Thanthi
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