உச்ச தலைவர் உட்பட ஈரானின் 49 உயர்மட்ட தலைவர்கள் உயிரிழப்பு - வெள்ளை மாளிகை

வாஷிங்டன் டி.சி.
ஈரான் மீதான தாக்குதலில் ஈரானின் உச்ச தலைவர் உட்பட 49 உயர்மட்ட தலைவர்கள் கொல்லப்பட்டுள்ளதாக வெள்ளை மாளிகையின் ஊடக செயலாளர் கரோலின் லீவிட் தெரிவித்துள்ளார். இதுதொடர்பாக அவர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் தெரிவித்திருப்பதாவது:-
ஜனாதிபதி டிரம்ப், 'ஆபரேஷன் எபிக் ஃப்யூரி' தொடர்பாக அமெரிக்க மக்களுக்கு அதன் தெளிவான நோக்கங்களை முன்வைக்கும் ஒரு அறிக்கையை வெளியிட்டார். நான் அவற்றை மீண்டும் வலியுறுத்துகிறேன்.
ஈரானின் ஏவுகணை திறன்களை முற்றிலும் அழித்து, அதன் ஏவுகணை தொழில்துறையை தரைமட்டமாக்குவது. அந்த நாட்டின் கடற்படையை முற்றிலுமாக செயலிழக்கச் செய்வது. பிராந்தியத்திலும் உலகளாவிய அளவிலும் அமெரிக்க படைகளுக்கு அச்சுறுத்தலாக செயல்படும் பயங்கரவாத அமைப்புகளுக்கு அந்த ஆட்சி வழங்கும் ஆதரவை நிறுத்துவது. ஐ.இ.டி. (Improvised Explosive Devices) மற்றும் சாலையோர குண்டுகள் தயாரிப்பு மற்றும் பயன்பாட்டை தடுப்பது. ஈரான் எப்போதும் அணு ஆயுதம் பெற முடியாத வகையில் உறுதி செய்வது.
பயங்கரவாதிகளைக் கொல்வது அமெரிக்காவிற்கு நல்லது. 'ஆபரேஷன் எபிக் ஃப்யூரி'யின் தொடக்க தாக்குதல்களில், உச்ச தலைவர் அயதுல்லா அலி கமேனி உட்பட ஈரானின் 49 உயர்மட்ட ஆட்சித் தலைவர்கள் கொல்லப்பட்டுள்ளனர். அதே சமயம், 'ஆபரேஷன் மிட்நைட் ஹேமர்' நடவடிக்கையின் மூலம் ஈரானின் முக்கிய அணு தளங்கள் அழிக்கப்பட்டுள்ளன.
பயங்கரவாத ஈரான் ஆட்சி அமைதிக்கு எப்போதும் ஆம் என்று சொல்லாது. கடந்த பல ஆண்டுகளாக 'அமெரிக்காவுக்கு மரணம்' போன்ற கோஷங்களை எழுப்பி, அமெரிக்கர்களுக்கு எதிரான தாக்குதல்களுக்கு நிதியளித்து வருகிறது. முந்தைய அமெரிக்கத் தலைவர்கள் இதைப் பற்றி எதுவும் செய்ய முடியாத அளவுக்கு பலவீனமாகவும் கோழைத்தனமாகவும் இருந்தனர். இப்போது, ஜனாதிபதி டிரம்ப் பல தசாப்த கால கோழைத்தனத்தை சரிசெய்கிறார்.
அவர்களின் மிருகத்தனமான தாக்குதல்களும் அச்சுறுத்தல்களும் இறுதியாக ஜனாதிபதி டிரம்பின் ஆட்சியின் கீழ் முடிவுக்கு வரும். அமெரிக்கா வெற்றி பெறும் - பயங்கரவாதிகள் தோற்கடிக்கப்படுவார்கள். இவ்வாறு அதில் தெரிவித்துள்ளார்.