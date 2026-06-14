கயிறு கட்ட மறந்த ஊழியர்கள்.. பங்கி ஜம்பிங் சாகசத்தில் ஈடுபட்ட இளம்பெண்.. அடுத்து நடந்த கொடூரம் - அதிர்ச்சி வீடியோ

பிரேசில்,
பிரேசிலின் லிமெய்ரா நகரில், பங்கி ஜம்பிங் சாகசத்தின் போது பாதுகாப்பு கயிற்றுடன் இணைக்கப்படாமல் சுமார் 40 மீட்டர் உயரத்தில் இருந்து தூக்கி எறியப்பட்டதில் 21 வயது பெண் ஒருவர் உயிரிழந்ததாக ராணுவ காவல்துறை மற்றும் நேரில் கண்ட சாட்சிகளின் அடிப்படையில் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
உடற்கல்வி மற்றும் விளையாட்டு மேலாண்மை பட்டதாரியான மரியா எடுவார்டா ரோட்ரிக்ஸ் டி ப்ரீடாஸ் என்பவர், சாவோ பாலோ மாநிலத்தின் உட்பகுதியில் உள்ள சாகச விளையாட்டுகளுக்கு பெயர் பெற்ற இடமான "போன்டே டோ எஸ்கெலெட்டோ" (எலும்புக்கூடு பாலம்) என்று அழைக்கப்படும் இடத்தில் பங்கி ஜம்பிங் சாகசத்தில் ஈடுபட்டார். அப்போது தான் இந்த கோர விபத்து நிகழ்ந்தது.
இந்த விபத்து நேற்று (சனிக்கிழமை) காலை நிகழ்ந்தது. ராணுவ காவல்துறை வெளியிட்ட தகவல்படி, குதிப்பதற்கு முன்பு பாதுகாப்பு உபகரணங்கள் சரியாக பொருத்தப்படவில்லை என்று சம்பவ இடத்தில் இருந்தவர்கள் தெரிவித்தனர். அந்த இளம் பெண் மேடையில் இருந்து தூக்கி எறியப்பட்டு சுமார் 40 மீட்டர் கீழே விழுந்து பலத்த காயமடைந்தார். மருத்துவ உதவியாளர்களும் தீயணைப்பு வீரர்களும் சம்பவ இடத்திலேயே அவரது மரணத்தை உறுதி செய்தனர் என்று தெரிவிக்கப்பட்டிருந்தது.
குதிப்பதற்கு சற்று முன்பு, ப்ரீடாஸ் தனது இன்ஸ்டாகிராம் ஸ்டோரீஸில் ஒரு செய்தியைப் பதிவிட்டிருந்தார். அதில், "என்னை ஒரு பாலத்தில் இருந்து குதிக்க விட்ட அந்த பைத்தியக்காரன் யார்?" என்று நகைச்சுவையான தொனியில் எழுதியிருந்தார். அவரது மரணத்திற்குப் பிறகு சில மணி நேரங்களில் அவரது இன்ஸ்டாகிராம் பக்கம் நீக்கப்பட்டது.
சமூக ஊடகங்களில், அவர் தனது அன்றாட வாழ்க்கை புகைப்படங்களையும், உடற்பயிற்சி, இயற்கை மற்றும் நல்வாழ்வு தொடர்பான பதிவுகளையும் பகிர்ந்து வந்தார். அவர் சமீபத்தில் உடற்கல்வி மற்றும் விளையாட்டு மேலாண்மையில் பட்டம் பெற்றிருந்தார் மற்றும் கிரேட்டர் சாவோ பாலோவில் உள்ள ஜந்திராவில் வசித்து வந்தார்.
இந்த விபத்து அங்கிருந்தவர்களின் செல்போனில் வீடியோவாக பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. அந்த செயலுக்குப் பொறுப்பான குழுவினரால் அந்த இளம் பெண் மேடைக்கு அழைத்து செல்லப்படுவதை அந்தக் காணொளிக் காட்சி காட்டுகிறது. அவர் மேலே ஏற்றப்பட்ட உடனேயே, பாதுகாப்பு உபகரணங்கள் இணைக்கப்படவில்லை என்பதை உணர்ந்த மக்கள், "நண்பர்களே, கயிற்றை கட்டுங்கள்!" என்று கத்துவது கேட்கிறது.
இந்த சம்பவத்திற்கு பொறுப்பான இரண்டு நபர்கள் சம்பவ இடத்திலிருந்து தப்பி சென்றதாகவும், ஆனால் வனப்பகுதியில் நடத்தப்பட்ட தேடுதல் வேட்டையின்போது அகுயா ஹெலிகாப்டரின் உதவியுடன் அவர்கள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டதாகவும் ராணுவ காவல்துறை தெரிவித்துள்ளது. இந்த சம்பவம் தொடர்பாக மொத்தம் ஆறு பேர் கைது செய்யப்பட்டதாக கூறப்படுகிறது.
இந்த வழக்கு விசாரணைக்காக லிமெய்ராவின் 2வது காவல் மாவட்டத்திற்கு அனுப்பப்பட்டுள்ளது. பாதுகாப்பு உபகரணங்களை பொருத்துவதற்கு யார் பொறுப்பு, சரியான நெறிமுறைகள் பின்பற்றப்பட்டதா என்பது உட்பட, இந்த மரணத்தை சுற்றியுள்ள சூழ்நிலைகள் குறித்து அதிகாரிகள் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.