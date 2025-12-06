தசை வளர்ச்சிக்கு இந்த புரோட்டீன் ஷேக்குகளை குடிப்பது நல்லது. வீட்டில் தயாரிக்கப்பட்ட சுவையான புரோட்டீன் ஷேக்கை விட சிறந்தது எதுவுமில்லை. எவ்வாறு வீட்டிலேயே எளிதாக புரோட்டீன் ஷேக் செய்யலாம் என்று பார்க்கலாம்.
தேவையான பொருட்கள்: பாதாம், பிஸ்தா, முந்திரி - தலா 4 கப், தோல் நீக்கி வறுத்த வேர்க்கடலை - ½கப், ஓட்ஸ் -½கப், பால் பவுடர் - 1 கப், பொடித்த சர்க்கரை - 1 கப்
செய்முறை: வெறும் வாணலியில் பாதாம், பிஸ்தா, முந்திரி, ஓட்ஸ் இவற்றை ஒவ்வொன்றாகப் போட்டு சிவக்காமல் வறுக்கவும்.
அவை ஆறியதும், வேர்க் கடலையையும் சேர்த்து மிக்சியில், குறைந்த வேகத்தில் மிருதுவாக அரைக்கவும்.
அரைத்தது ஆறியதும், பால் பவுடர், பொடித்த சர்க்கரை சேர்த்து எல்லாவற்றையும் நன்றாக கலந்து காற்றுபுகாத பாட்டிலில் போட்டு மூடி குளிர்பதன பெட்டியில் வைக்கவும்.
தேவைப்படும்போது இதிலிருந்து 3 ஸ்பூன் எடுத்து ஒரு டம்ளர் வெந்நீர் சேர்த்து கலந்து சூடாகக் குடிக்கலாம்.
மேலும் இந்த பவுடரை பாலில் கலந்து குழந்தைகளுக்கு பருகுவதற்கு கொடுக்கலாம். இது உடம்புக்கு சத்தும் தெம்பும் தரும்.