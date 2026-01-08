தண்ணீர் பருக சரியான நேரம் எது தெரியுமா?
credit: freepik
வீட்டிலேயே இருந்தாலோ அல்லது ஏதாவது ஒரு வேலையில் தீவிர கவனம் செலுத்திக்கொண்டிருந்தாலோ நிறைய பேர் போதுமான அளவு தண்ணீர் பருகமாட்டார்கள். அப்படி இருப்பது உடல் இயக்க செயல்பாடுகளில் பாதிப்பை ஏற்படுத்தும்.
credit: freepik
காலையில் எழுந்ததும் தவறாமல் அரை லிட்டர் அளவாவது தண்ணீர் பருக வேண்டும். அது உடல் உறுப்புகள் சீராக இயங்க வழிவகை செய்யும்.
credit: freepik
வீட்டை விட்டு வெளியே சென்றுவிட்டு திரும்பி வரும்போது கண்டிப்பாக தண்ணீர் பருக வேண்டும். அதன் மூலம் வைரஸ், பாக்டீரியாக்கள் உள்ளிட்ட நோய் தொற்றுகளின் வீரியம் குறைந்துவிடும்.
credit: freepik
சாப்பிடும்போது தண்ணீர் பருகுவது கூடாது. அதற்கு பதிலாக சாப்பிட தொடங்குவதற்கு 10 நிமிடங்களுக்கு முன்னால் தண்ணீர் பருகலாம். அது சாப்பிட்டு முடித்ததும் செரிமான சக்தியை மேம்படுத்த உதவும்.
credit: freepik
உடற்பயிற்சி செய்வதற்கு முன்பு தண்ணீர் பருகலாம். அது உடற்பயிற்சி செய்து கொண்டிருக்கும்போது ரத்த ஓட்டம் சீராக இயங்க துணைபுரியும்.
credit: freepik
இரவில் தூங்க செல்வதற்கு முன்பு ஒரு டம்ளர் தண்ணீராவது அருந்துவது நல்லது. தண்ணீரை ஒரே நேரத்தில் அளவுக்கு அதிகமாக பருகக்கூடாது. குறிப்பிட்ட இடைவெளியில் தண்ணீர் அருந்த வேண்டும்.
credit: freepik
அதிகமாக தண்ணீர் குடிப்பதாக இருந்தால் அதிக தாகம் எடுக்க வேண்டும். அதற்கு உடல் உழைப்பு தேவை. தண்ணீரை காய்ச்சி அருந்துவதுதான் நல்லது. சீரகம், வெந்தயம் போன்றவற்றை தண்ணீரில் கலந்தும் பருகலாம்.
credit: freepik
Explore