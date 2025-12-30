பீன்ஸ் பிடிக்குமா? சுவை மட்டுமல்ல, அதிக சத்தும் இதில் நிறைந்துள்ளது!
பச்சை பீன்ஸில் நிறைய வைட்டமின்கள், தாது உப்புக்கள், எளிதில் உடலில் கலக்கும் நார்ச்சத்து நிறைந்துள்ளது. 100 கிராம் பீன்ஸில் 9 சதவீதம் ஆர்.டி.ஏ. அளவில் நார்ச்சத்து உள்ளது.
ஆர்.டி.ஏ. என்பது தினசரி உடலில் சேர்க்க வேண்டிய அளவை குறிப்பதாகும். நார்ச்சத்தானது பெருங்குடல் நோய் எதிர்ப்புத் தன்மையுடன் இருக்க உதவும். குடல் புற்றுநோய்க்கு எதிராக செயல்படும்.
ரத்தத்தில் கொழுப்பின் அளவையும் குறைக்கும். மிக அதிக அளவிலான வைட்டமின்-ஏ, பீன்ஸில் இருக்கிறது. இது ஆரோக்கியத்தை அதிகப்படுத்தும், மேலும் நோய் எதிர்ப்புத்திறனை வழங்கும்.
ஆரோக்கியமான அளவில் இரும்பு, கால்சியம், மக்னீசியம், மாங்கனீசு, பொட்டாசியம் போன்ற தாது உப்புக்கள் நிறைந்துள்ளன. இவை வளர்சிதை மாற்றத்திற்கு ரொம்பவும் அவசியமானது.
இதில் உள்ள நார்ச்சத்து, பொட்டாசியம் மற்றும் போலேட் ஆகியவை இதய ஆரோக்கியத்தை பாதுகாக்கின்றன. அதிலுள்ள நார்ச்சத்து கொழுப்பின் அளவைக் குறைக்க உதவுகிறது, பொட்டாசியம் இரத்த அழுத்தத்தைக் கட்டுப்படுத்த உதவுகிறது.
குடல் இயக்கங்களை ஆதரிப்பதன் மூலம் செரிமான ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்துகிறது மற்றும் மலச்சிக்கலைத் தடுக்கிறது.
பச்சை பீன்ஸில் காணப்படும் வைட்டமின்கள் மற்றும் ஆக்ஸிஜனேற்றங்கள் நோயெதிர்ப்பு மண்டலத்தை வலுப்படுத்த உதவுகின்றன, இது நோய்த்தொற்றுகள் மற்றும் நோய்களை எதிர்த்துப் போராடுவதில் மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும்.