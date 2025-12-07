பனீர் பிடிக்குமா? அடுத்த முறை சாப்பிடும் முன் இதை தெரிஞ்சிக்கோங்க...
பாலை திரைய வைப்பதன் மூலம் தயாரிக்கப்படும் இயற்கை பன்னீர் உறுதியான அமைப்பையும், பால் வாசனையையும் கொண்டிருக்கும். ஒரு பனீரின் அமைப்பு மற்றும் சுவையை வைத்தே அது உண்மையானதா அல்லது போலியானதா என்பதை தெரிந்து கொள்ளலாம்.
பேக் செய்யப்பட்ட பனீர்களுக்கு, லேபிள் அதன் நம்பகத்தன்மைக்கு ஒரு பெரிய அடையாளமாக இருக்கலாம். FSSAI குறி போன்ற தரச் சான்றிதழ்களை எப்போதும் சரிபார்க்கவும்.
தயாரிப்பு தூய பாலில் இருந்து தயாரிக்கப்படவில்லை என்றால் உற்பத்தியாளர்கள் காட்ட வேண்டிய "சாயல்" (imitation) அல்லது "அனலாக்" (analogue) போன்ற குறிப்பிட்ட சொற்களை இருக்கிறதா என்பதை பாருங்கள்.
ஒரு சிறிய துண்டு பனீர் உலர்ந்த பாத்திரத்தில் சூடாக்கவும். உண்மையான பனீர் சிறிது பழுப்பு நிறமாகி, பாத்திரத்தில் நொறுங்கலாம், அதே நேரத்தில் போலி பனீர் சீரற்ற முறையில் உருகலாம்.
பனீரின் நம்பகத்தன்மையை சோதிக்க மற்றொரு வழி, அதில் ஸ்டார்ச் உள்ளதா இல்லையா என்பதை அறிய அயோடின் சோதனையைச் செய்வதாகும்.
ஒரு துண்டு பனீரை வேகவைத்து, அதை ஆறவிடுங்கள், பின்னர் தண்ணீரில் சில துளிகள் அயோடின் டிஞ்சரைச் சேர்க்கவும். கரைசல் நீல நிறமாக மாறுவதை நீங்கள் கண்டால், அது உங்கள் கடையில் வாங்கிய பனீரில் ஸ்டார்ச் இருப்பதைக் காட்டுகிறது.
பனீரை தண்ணீரில் கொதிக்க வைத்து, குளிர்வித்து, பின்னர் சிறிது துவரம் பருப்பு பொடியை பனீரின் மீது தெளிக்க வேண்டும். அதை 10 நிமிடங்கள் அப்படியே விடவும்.
பனீரின் நிறம் வெளிர் சிவப்பாக மாறினால், அது பெரும்பாலும் சோப்பு அல்லது யூரியா போன்ற தீங்கு விளைவிக்கும் பொருட்களால் தயாரிக்கப்பட்டவை.