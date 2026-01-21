மருத்துவமனைக்கு போக வேண்டாம் என்றால், இதை சாப்பிடுங்க!
உயர் இரத்த சர்க்கரையா? - பாகற்காய் சாப்பிடுங்கள்
நோய் எதிர்ப்பு சக்தி குறைவா? - குடைமிளகாய் சாப்பிடுங்கள்
இரும்புச்சத்து குறைபாடா? - பசலைக்கீரை சாப்பிடுங்கள்
மொத்த ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்த வேண்டுமா? - நெல்லிக்கனி சாப்பிடுங்கள்
சுரைக்காய் சாப்பிட்டால் உடல் சோர்வை நீக்கும். வயிற்றில் கொழுப்பை கரைக்கும்.
வாழைத்தண்டு சாப்பிட்டால் சிறுநீர் பாதையில் கல் அகற்றும்.
சவ்சவ் சாப்பிட்டால் எலும்பு, பற்களை உறுதிப்படுத்தும்.
வெண்டைக்காய் சாப்பிட்டால் மூளைவளர்ச்சியை அதிகப்படுத்தும்.
