பழங்கள் உடல் ஆரோக்கியத்திற்கு பெரிதும் உதவி புரிகிறது. சிலர் இதனை தவறான முறையில் உட்கொள்ளுகின்றனர். இதனால் பக்கவிளைவுகளையும் சந்திக்கின்றனர். இதனை மாற்றி கொண்டால் பழங்களில் இருந்து ஆரோக்கியமான முறையில் நன்மையினை பெறலாம்.
பழங்களை இரவு தூங்கும் முன்பு சாப்பிட வேண்டாம். இதனை தூங்குவதற்கு முன்பு உட்கொண்டால், அது தூக்கத்தில் இடையூறை ஏற்படுத்தும் வாய்ப்புள்ளது. மேலும் அசிடிட்டியை உண்டாக்கும்.
பழங்களை சாப்பிட்ட உடனேயே தண்ணீரை குடிப்பது மிகவும் தவறு. பழங்களை சாப்பிட்டதும் தண்ணீர் குடிக்கும் போது, செரிமான மண்டலத்தின் pH அளவு அதிகரித்து, சமநிலையற்ற தன்மையை ஏற்படுத்தும். இதன் விளைவாக வயிற்றுப் போக்கு ஏற்படக்கூடும்.
பலர் ஆப்பிளை சாப்பிடும் போது அதன் தோலை நீக்கிவிட்டு சாப்பிடுகிறார்கள். இது முற்றிலும் தவறு. எனவே தோலுடன் சாப்பிடக்கூடிய பழங்களை தோலுடன் சாப்பிடுங்கள். அப்படி சாப்பிடும் போது உடல் பருமன், புற்றுநோய் போன்றவற்றின் அபாயம் குறையும்.
உணவு சாப்பிட்ட உடனே பழங்களை உட்கொள்வது தவறான செயலாகும். இது செரிமானத்தில் மோசமான தாக்கத்தை ஏற்படுத்தக்கூடும்.
பழங்களை பெரும்பாலும் அப்படியே சாப்பிட முயலுங்கள். அவற்றை ஜூஸ் வடிவிற்கு மாற்றுகையில், ஊட்டச்சத்து இழப்பு ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது.
பழங்களின் தோல்களில் பாக்டீரியாக்கள் இருக்கக்கூடும். எனவே ஒவ்வொரு பழத்தையும் நன்கு கழுவிவிட்டு தான் உட்கொள்ள வேண்டும்.