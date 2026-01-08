இந்த 07 பிரச்சினை உள்ளவர்கள் சர்க்கரைவள்ளி கிழங்கை தவிர்ப்பது நல்லது.!
குளிர்காலத்தில் கிடைக்கும் சர்க்கரைவள்ளி கிழங்கில் வைட்டமின்கள் ஏ, பி6, சி, டி, மெக்னீசியம், நார்ச்சத்து மற்றும் தாதுக்கள் நிறைந்துள்ளன. இவற்றில் உள்ள கலவைகள் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்கின்றன.
சர்க்கரைவள்ளி கிழங்கில் பொட்டாசியம் அதிகம் உள்ளது. ஏற்கனவே சிறுநீரக பிரச்சினை உள்ளவர்களின் சிறுநீரகங்கள் பொட்டாசியத்தை சரியாக வடிகட்ட முடியாது. இது ரத்தத்தில் பொட்டாசியம் அளவை அதிகரித்து உடல்நலப் பிரச்சினைகளை ஏற்படுத்தும்.
சர்க்கரைவள்ளி கிழங்கில் உள்ள பொட்டாசியம், ரத்த அழுத்தத்தை குறையும். இது பெரும்பாலானோருக்கு நல்லது என்றாலும், குறைந்த பிபி உள்ளவர்கள் அல்லது பிபி மருந்துகளை உட்கொள்பவர்கள் மிகவும் குறைவாகவே சாப்பிட வேண்டும்.
சர்க்கரைவள்ளி கிழங்கில் நார்ச்சத்து அதிகம் உள்ளது. இது விரிவாக்கத்தை மேம்படுத்தும். ஆனால் இவற்றை அதிகமாக சாப்பிடுவது வாயு, வீக்கம் அல்லது அஜீரணம் போன்ற வயிற்றுப் பிரச்சனைகளுக்கு வழிவகுக்கும்.
சர்க்கரைவள்ளி கிழங்கில் இயற்கையான சர்க்கரை உள்ளது. இவற்றை உண்ணும்போது ரத்தத்தில் சர்க்கரையின் அளவை அதிகரிக்கலாம். சர்க்கரை நோய் உள்ளவர்கள் இவற்றை அளவாக மட்டுமே சாப்பிட வேண்டும்.
சர்க்கரைவள்ளி கிழங்கை அதிகமாக சாப்பிடுவதால், கலோரிகள் அதிகரித்து, உடல் எடைக்கு வழிவகுக்கும். உடல் எடையை குறைக்க நினைப்பவர்கள் இவற்றை சாப்பிடுவதை நிறுத்துங்கள்.
சர்க்கரைவள்ளி கிழங்கு சாப்பிட்ட பிறகு சிலருக்கு ஒவ்வாமை ஏற்படலாம். தோல் சிவத்தல், அரிப்பு, சுவாசிப்பதில் சிரமம் போன்ற அறிகுறிகள் ஏற்பட்டால், உடனடியாக சாப்பிடுவதை நிறுத்திவிட்டு மருத்துவரை அணுகவும்.
சர்க்கரைவள்ளி கிழங்கில் பீட்டா கரோட்டின் அதிகம் உள்ளது. இது உடலில் வைட்டமின் ஏ ஆக மாறுகிறது. இவற்றை அதிகம் சாப்பிட்டால், வைட்டமின் ஏ உடலில் அதிகரித்து தலைவலி, வாந்தி, கல்லீரல் பிரச்சினைகளை உண்டாக்கலாம்.