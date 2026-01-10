தாவணியில் நடிகை அப்சரா ராணி!
instagram@apsararaniofficial_
தெலுங்கு படங்களில் நடித்து பிரபலமான நடிகை, அங்கிதா மஹாராணா.
instagram@apsararaniofficial_
இவர் ஆர்.ரகுராஜின் தெலுங்கு படத்தின் மூலம் நடிகையாக அறிமுகமானார்.
instagram@apsararaniofficial_
பின்னர் அங்கிதா என்ற பெயரை அப்சரா ராணியாக மாற்றிக்கொண்டார்.
instagram@apsararaniofficial_
சமூக வலைதளத்தில் ஆக்டிவாக இருக்கும் இவர், அடிக்கடி போட்டோஷூட் நடத்தி புகைப்படங்களை பகிர்ந்து வருகிறார்.
instagram@apsararaniofficial_
instagram@apsararaniofficial_
instagram@apsararaniofficial_
instagram@apsararaniofficial_
instagram@apsararaniofficial_
Explore