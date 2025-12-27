சேலையில் நடிகை சமந்தா!
தமிழ், தெலுங்கு திரை உலகில் முன்னணி நடிகையாக வலம் வருபவர் சமந்தா.
விஜய்யுடன் சமந்தா நடித்த தெறி, கத்தி, மெர்சல் போன்ற படங்கள் தொடர் வெற்றியை அடைந்தன.
உடல்நலக்குறைவால் பிரேக் எடுத்த இவர், மீண்டும் நடிக்க தொடங்கி உள்ளார்.
தற்போது நடிகை சமந்தா தனது சமூக வலைதளங்களில் புதிய புகைப்படங்களை பகிர்ந்துள்ளார்.
