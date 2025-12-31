புத்தாண்டு ஸ்பெஷல்; சுவையான கருப்பட்டி கேக் செய்முறை!
தேவையான பொருட்கள்: பச்சரிசி -½கிலோ, கருப்பட்டி - ½ கிலோ, ஏலக்காய் - 4 , தேங்காய் -1, உப்பு - சிறிதளவு, முந்திரி - 50 கிராம்
செய்முறை: பச்சரிசியை பொன்னிறமாக வறுத்து, ஆறிய பின் கொரகொரப்பாக அரைத்து வைத்துக்கொள்ள வேண்டும். ஒரு பாத்திரத்தில் தேவையான அளவு தண்ணீர் ஊற்றி கருப்பட்டியை போட்டு சூடுபடுத்தவும்.
கடாயில் சிறிது நெய் (அல்லது எண்ணெய்) விட்டு, முந்திரிப் பருப்பை சேர்த்து பொன்னிறமாக வறுக்கவும். பின் தனியாக எடுத்து வைக்கவும்.
கருப்பட்டி தண்ணீரில் கரைந்து வந்தவுடன் மற்றொரு பாத்திரத்தில் வடிகட்டி வைத்து எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும்.
வடிகட்டிய கரைசலில், அரைத்த பச்சரிசி மாவு, ஏலக்காய், சிறிதளவு உப்பு மற்றும் துருவிய தேங்காய் சேர்த்து கட்டியில்லாமல் நன்கு கிளறவும்.
பிறகு, கிளறிய மாவை தேவையான வடி வத்தில் பிடித்துக்கொண்டு தேங்காய் துருவலில் புரட்டி, இட்லிப் பாத்திரத்தில் வேக வைக்க வேண்டும்.
ஆவி வந்தவுடன் இறக்கிவிட்டு, கேக்கின் மேலே நெய்யில் வறுத்த முந்திரியை வைத்து அலங்கரித்து பரிமாறலாம்.
தேவைப்பட்டால் கேக் அடுக்குகளை சமன் செய்து, க்ரீம் தடவி, பிறகு சாக்லேட், பழங்கள், நறுக்கப்பட்ட நட்ஸ், மற்றும் தேங்காய் தூள் போன்றவையும் அலங்காரத்திற்குப் பயன்படுத்தலாம்.
