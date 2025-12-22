கிறிஸ்துமஸ் விழாவை பிரமாண்டமாக கொண்டாடும் டாப் 10 நாடுகள்...!
1: பெத்லஹேம் இயேசு கிறிஸ்து பிறந்த இடமாகும்.
2: சாண்டா கிளாஸ் கிராமம்,பின்லாந்தின் லாப்லாண்ட் பகுதியில் உள்ளது.இங்கு இயேசுவின் பிறந்தநாளை கோலாகலமாக கொண்டாடப்படுகிறது.
3: அமெரிக்கா,நியூயார்க் சிட்டியின் பகுதியில் உள்ளது.இங்கு உலகின் மிக உயரமான கிறிஸ்துமஸ் மரம் உள்ளது.
4: போண்டி கடற்கரை, ஆஸ்திரேலியா அருகில் உள்ளது. இங்கு பல்வேறு நாடுகளிலிருந்து இயேசு கிறிஸ்துவின் பிறந்தநாளை கொண்டாட வருகின்றனர்.
5: இத்தாலி, இங்கு இயேசு கிறிஸ்துவின் பிறந்தநாளில் கலர் மின் விளக்குகளால் அலங்கரிக்கப்பட்டு ஆடல் பாடல் என பல நாட்டவர்கள் கலந்து கொண்டாடப்படுகிறது.
6: டப்லின் அயர்லாந்து, இங்கு கிறிஸ்மஸ் விளக்குகள் பிரகாசிக்கும்போது, கடைகள் ஜொலிக்கின்றன.இது கிறிஸ்துவ மக்கள் அதிகம் உள்ள நாடாகும்.
7: ஜெர்மனியின், நியூரம்பெர்க்கில் உள்ளது.இங்கு ஆண்டுதோறும் நடைபெறும் கிறிஸ்துமஸ் சந்தையில் லட்சக்கணக்கான மக்கள் பங்கு பெறுகின்றனர்.
8: சூரிச், சுவிட்சர்லாந்து புகழ்பெற்ற சாக்லேட் பாக்ஸ் ஈர்ப்புகள்,மலைகள், பனி கற்களால் ஆன தெருக்கள் என வண்ண விளக்குகளால் அலங்கரிக்கப்பட்டிருக்கும்.
9: ஜப்பான், டோக்கியோவில் கிறிஸ்துமஸ் ஒரு தேவதை-ஒளி, மதம் இல்லாத காட்சி அனைத்து மதத்தினரும் கொண்டாடப்படுகிறார்.
10: புவேர்ட்டோ ரிக்கோ,இது ஒரு தீவு ஆகும்.இயேசுவின் பிறந்தநாள் விழாக்கள் டிசம்பர் தொடக்கத்தில் இருந்து ஜனவரி 6 ஆம் தேதி வரை நடைபெறும்.
