எதை எப்போது சாப்பிடுவது என்பதை தெரிந்துகொள்ள வேண்டும்.!!
பால் : இரவில் அமைதியான தூக்கத்திற்கு சிறந்தது.
அரிசி : மதிய உணவிற்கு சிறந்தது, மெதுவான செரிமான ஆற்றலை அளிக்கிறது. இரவில் தவிர்க்கவும் (கனத்தை ஏற்படுத்துகிறது).
வாழைப்பழம்: பகலில் உண்பது நல்லது.இது உடனடி ஆற்றலுக்கு சிறந்தது. இரவில் தவிர்க்கவும் (வீக்கத்தை ஏற்படுத்தும்).
நட்ஸ் : காலை அல்லது மாலை நேரம் சிறந்தது. இது நிலையான ஆற்றலுக்கு உதவுகிறது. இதை இரவு தவிர்க்கவும் (ஜீரணிக்க கடினமாகும்).
திராட்சை / பேரீச்சம்பழம் / அத்தி: காலை & பகல் இயற்கை ஆற்றலுக்கு நல்லது. இரவில் தவிர்க்கவும் (சர்க்கரை அதிகரிப்பு மற்றும் வீக்கம் ஏற்படலாம்).
பழங்கள்: காலை அல்லது மாலை சிற்றுண்டியாக சிறந்தது. இவை செரிமான ஆரோக்கியத்திற்கு சிறந்தது.
பூசணி / ஆவி / சியா / சூரியகாந்தி): நார்ச்சத்து மற்றும் ஆரோக்கியமான கொழுப்புகள் நிறைந்துள்ளது. இவை காலை அல்லது மாலையில் சிறந்தது.
