”குறைந்த கட்டணம்.. நிறைவான பயணம்...” தமிழகத்தின் முக்கிய ரெயில் நிலையங்கள், ரெயில் சேவைகள்.. ஒரு பார்வை

இந்திய ரெயில்வே பல மண்டலங்களை கொண்டது. அதில் தெற்கு ரெயில்வே மண்டலத்தின் சார்பில் தமிழகத்தின் பல்வேறு பகுதிகளுக்கும், தமிழகத்தில் இருந்து பிற மாநிலங்களுக்கு ரெயில் சேவை வழங்கப்படுகிறது. பேருந்து கட்டணத்தை விட ரெயில் கட்டணம் மிகவும் குறைவு. தெற்கு ரெயில்வே சார்பில் தமிழகத்தின் முக்கிய நகரங்களுக்கு ரெயில் சேவை வழங்கப்பட்டு வருகிறது. தமிழகத்தின் முக்கிய ரெயில் நிலையங்கள் பின்வருமாறு;
எம்.ஜி.ஆர் சென்னை சென்ட்ரல் - MGR Chennai Central) தென்னிந்தியாவின் மிக முக்கியமான மற்றும் பழமையான ரயில் போக்குவரத்து மையமாகும். 1873 ஆம் ஆண்டு கட்டப்பட்ட இந்த நிலையம், அதன் கம்பீரமான சிவப்பு நிறக் கட்டிடக் கலைக்காக உலகளவில் புகழ்பெற்றது. மொத்தம் 17 நடைமேடைகளைக் (Platforms) கொண்டு, தினமும் லட்சக்கணக்கான பயணிகளைக் கையாள்கிறது. இங்கிருந்து வட மாநிலங்களுக்கு பெரும்பாலான ரெயில்கள் இயக்கப்பட்டு வருகின்றன.
தமிழ்நாட்டின் மிக முக்கியமான இரண்டாவது பெரிய ரயில் நிலையமாகும். 1908 ஆம் ஆண்டு இந்தோ-சாராசெனிக் (Indo-Saracenic) கட்டிடக் கலை பாணியில் கட்டப்பட்ட இந்த நிலையம், தென் மாவட்டங்களைச் சென்னை மாநகரத்துடன் இணைக்கும் பிரதான நுழைவாயிலாகத் திகழ்கிறது. தூத்துக்குடி, திருநெல்வேலி, மதுரை, திருச்சி, கன்னியாகுமரி போன்ற தென் தமிழகத்தின் அனைத்து முக்கிய நகரங்களுக்கும் இங்கிருந்தே ரயில்கள் இயக்கப்படுகின்றன.
தென்னக ரயில்வேயின் மிக முக்கியமான மற்றும் பரபரப்பான ரயில் சந்திப்புகளில் ஒன்றாகும். தமிழ்நாட்டின் மையப்பகுதியில் அமைந்துள்ள இந்த நிலையம், சென்னை எழும்பூருக்கு அடுத்தபடியாக தென் தமிழகத்தை இணைக்கும் மிகப்பெரிய ரயில்வே கோட்டத்தின் தலைமையகமாகவும் செயல்படுகிறது. சென்னை, மதுரை, கன்னியாகுமரி, காரைக்கால், ராமேஸ்வரம், கோவை, கேரளா மற்றும் கர்நாடகா செல்லும் ரயில்கள் இணையும் முக்கிய சந்திப்பாகும்.
தென்னக ரயில்வேயின் மிக முக்கியமான மற்றும் பரபரப்பான ரயில் நிலையங்களில் ஒன்றாகும். தூங்காநகரமான மதுரையின் மையப்பகுதியில் அமைந்துள்ள இந்த நிலையம், ஆன்மீக மற்றும் வணிக ரீதியாக வரும் லட்சக்கணக்கான பயணிகளுக்கு முதன்மை போக்குவரத்து மையமாக விளங்குகிறது. சென்னை, கன்னியாகுமரி, ராமேஸ்வரம், கோவை, பெங்களூரு மற்றும் மும்பை போன்ற முக்கிய நகரங்களை இணைக்கும் சந்திப்பாக இது செயல்படுகிறது.
தமிழ்நாட்டின் இரண்டாவது மிகப்பெரிய நகரமான கோவையின் முதன்மை ரயில் போக்குவரத்து மையமாகும். தொழில்துறை மற்றும் கல்வி மையமாக விளங்கும் கொங்கு மண்டலத்தை இந்தியாவின் பிற மாநிலங்களுடன் இணைப்பதில் இந்த நிலையம் முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது. சென்னை, பெங்களூரு, கேரளா (பாலக்காடு வழியாக), மும்பை, டெல்லி மற்றும் கொல்கத்தா போன்ற இந்தியாவின் அனைத்து முக்கிய நகரங்களுக்கும் இங்கிருந்து நேரடி ரயில்கள் உள்ளன.
தமிழ்நாட்டின் மிக முக்கியமான தொழில் நகரங்களில் ஒன்றான சேலத்தின் முதன்மை ரயில் போக்குவரத்து மையமாகும். வட இந்தியாவிலிருந்து கேரளா மற்றும் தென் தமிழகம் செல்லும் ரயில்கள் அனைத்தும் கடந்து செல்லும் மிக முக்கியமான சந்திப்பாக இது விளங்குகிறது.
தென் தமிழகத்தின் மிக முக்கியமான மற்றும் பரபரப்பான ரயில் நிலையங்களில் ஒன்றாகும். தாமிரபரணி ஆற்றின் கரையில் அமைந்துள்ள இந்த நிலையம், நெல்லை மற்றும் அதனைச் சுற்றியுள்ள தென் மாவட்ட மக்களின் பிரதான போக்குவரத்து மையமாக விளங்குகிறது. சென்னை, மதுரை, நாகர்கோவில் மற்றும் கேரளா (தென்காசி, கொல்லம் வழித்தடம்) ஆகிய பகுதிகளை இணைக்கும் முக்கிய ரயில் சந்திப்பாகும்.
சென்னை எழும்பூர் மற்றும் திருநெல்வேலி சந்திப்பு இடையே தினசரி இயக்கப்படும் தென்னக ரயில்வேயின் மிக முக்கியமான மற்றும் புகழ்பெற்ற சூப்பர்பாஸ்ட் (Superfast) ரயிலாகும். தென் தமிழக மக்களின் முதன்மை தேர்வாக இந்த ரயில் திகழ்கிறது.
* சென்னை எழும்பூரில் இருந்து (வண்டி எண்: 12631) இரவு 8.50 மணிக்கு புறப்படும் ரெயில், காலை 7 மணிக்கு நெல்லை சென்றடையும். மறுமார்க்கமாக நெல்லையில் இருந்து (வண்டி எண்: 12632) இரவு 8.50 மணிக்கு புறப்படும் ரெயில், காலை 7.10 க்கு நெல்லை சென்றடையும். பல முக்கிய ரெயில்நிலையங்களில் நின்று செல்லும்.
சென்னை எழும்பூர் மற்றும் செங்கோட்டை இடையே தினசரி இயக்கப்படும் தென்னக ரயில்வேயின் மிக முக்கியமான மற்றும் புகழ்பெற்ற சூப்பர்பாஸ்ட் (Superfast) ரயிலாகும். தென்காசி, குற்றாலம் மற்றும் செங்கோட்டை பகுதி மக்களின் முதன்மை தேர்வாக இந்த ரயில் விளங்குகிறது.
சென்னை எழும்பூரில் இருந்து (வண்டி எண்: 12661) இரவு 7.35 மணிக்கு புறப்படும் ரெயில், காலை 6.40 மணிக்கு செங்கோட்டை சென்றடையும். மறுமார்க்கமாக செங்கோட்டையில் இருந்து (வண்டி எண்: 12662) இரவு 6.50 மணிக்கு புறப்படும் ரெயில், காலை 5.55க்கு சென்னை எழும்பூர் சென்றடையும்.
சென்னை எழும்பூர் மற்றும் மதுரை சந்திப்பு இடையே தினசரி இயக்கப்படும் தென்னக ரயில்வேயின் மிக முக்கியமான மற்றும் மிகவும் புகழ்பெற்ற ஒரு முதன்மை ரயிலாகும். எழும்பூரில் இருந்து இரவு 9.40 மணிக்கு புறப்படும் ரெயில், காலை 5.25 மணிக்கு மதுரை சென்றடையும். மறுமார்க்கமாக மதுரையில் இருந்துஇரவு 9.25 மணிக்கு புறப்படும் ரெயில், காலை 5.20 மணிக்கு சென்னை சென்றடையும்.
சென்னை எழும்பூர் மற்றும் மதுரை சந்திப்பு இடையே தினசரி இயக்கப்படும் தென்னக ரயில்வேயின் மிக முக்கியமான மற்றும் புகழ்பெற்ற பகல் நேர அதிவேக (Intercity Superfast) ரயிலாகும். சென்னை எழும்பூரில் இருந்து மதியம் 1.15 மணிக்கு புறப்படும் ரெயில், இரவு 8.35 மணிக்கு மதுரை சென்றடையும். மறுமார்க்கமாக மதுரையில் இருந்துகாலை 6.45 மணிக்கு மதுரையில் இருந்து புறப்படும் ரெயில், மதியம் 2.15 மணிக்கு எழும்பூர் வந்தடையும்.
இது சென்னை எழும்பூர் மற்றும் தூத்துக்குடி இடையே தினசரி இயக்கப்படும் இரவு நேர ரயிலாகும். எழும்பூரில் இருந்து இரவு 7.15 மணிக்கு புறப்படும் ரெயில், காலை 5.55 மணிக்கு தூத்துக்குடி சென்றடையும். மறுமார்க்கமாக தூத்துக்குடியில் இருந்து இரவு 9.05 மணிக்கு புறப்படும் ரெயில், மறுநாள் காலை 7.35 மணிக்கு தூத்துக்குடியை வந்தடையும்.
சென்னை எழும்பூர் மற்றும் புகழ்பெற்ற ஆன்மீகத் தலமான திருச்செந்தூர் இடையே தினசரி இயக்கப்படும் ஒரு முக்கியமான எக்ஸ்பிரஸ் ரயிலாகும் [செய்திகள்]. தூத்துக்குடி மாவட்டத்தின் கடற்கரைப் பகுதி மக்களுக்கும், அறுபடை வீடுகளில் ஒன்றான திருச்செந்தூர் சுப்பிரமணிய சுவாமி கோயிலுக்குச் செல்லும் பக்தர்களுக்கும் இது ஒரு முதன்மை போக்குவரத்து சேவையாக விளங்குகிறது.
சென்னை எழும்பூர் மற்றும் உலகப் புகழ்பெற்ற ஆன்மீகத் தலமான ராமேஸ்வரம் இடையே தினசரி இயக்கப்படும் ஒரு மிக முக்கியமான எக்ஸ்பிரஸ் ரயிலாகும். இந்தியாவின் மிக நீண்ட கடல் பாலமான பாம்பன் பாலம் (Pamban Bridge) வழியாகப் பயணிக்கும் இந்த ரயில், ராமேஸ்வரம் ராமநாதசுவாமி கோயிலுக்குச் செல்லும் பக்தர்களுக்கும் சுற்றுலாப் பயணிகளுக்கும் ஒரு முதன்மை போக்குவரத்து சேவையாக விளங்குகிறது.
சென்னை எழும்பூர் மற்றும் இந்தியாவின் தென்கோடி முனையான கன்னியாகுமரி இடையே தினசரி இயக்கப்படும் மிக முக்கியமான ஒரு முதன்மை (Premium) சூப்பர்பாஸ்ட் ரயிலாகும். சுற்றுலாப் பயணிகள் மற்றும் தென் மாவட்ட மக்களின் மிக முக்கியமான இரவு நேரப் போக்குவரத்துச் சேவையாக உள்ளது.
சென்னை எழும்பூர் - கேரளாவின் புகழ்பெற்ற ஆன்மீகத் தலமான குருவாயூர் இடையே இயக்கப்படும் மிக முக்கியமான தினசரி எக்ஸ்பிரஸ் ரயிலாகும். இந்த ரயில் இரு மாநிலங்களின் முக்கிய கடற்கரை மற்றும் உட்புற நகரங்களை பகல் நேரத்தில் இணைப்பதால், வணிகர்கள், சுற்றுலாப் பயணிகள் மற்றும் ஆன்மீகப் பக்தர்களுக்கு பெரிதும் பயனுள்ளதாக உள்ளது.
ரயில்வேயால் ஏழை மற்றும் நடுத்தர மக்களின் வசதிக்காக அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட முழுக்க முழுக்க முன்பதிவு இல்லாத (Unreserved), அதிவேக சூப்பர்பாஸ்ட் ரயில் சேவையாகும். தாம்பரம் - நாகர்கோவில் இடையே இது இயக்கப்பட்டு வருகிறது.
* பல்லவன் எக்ஸ்பிரஸ்: (Train No: 12605 / 12606) சென்னை எழும்பூர் மற்றும் காரைக்குடி சந்திப்பு இடையே தினசரி இயக்கப்படும் ஒரு புகழ்பெற்ற பகல் நேர அதிவேக இன்டர்சிட்டி ரயிலாகும்.
* சேரண் சூப்பர்பாஸ்ட் எக்ஸ்பிரஸ் (12674): கோவை - சென்னை இடையே தினசரி இயக்கப்படும் மிகவும் புகழ்பெற்ற இரவு நேர ரயில்.
* கோவை - மயிலாடுதுறை ஜன் சதாப்தி (12084): திருச்சி, தஞ்சாவூர் வழியாக டெல்டா மாவட்டங்களை இணைக்கும் ரயில்.
* அனந்தபுரி எக்ஸ்பிரஸ் (16823/16824): சென்னை எழும்பூர் முதல் திருவனந்தபுரம் வரை, நாகர்கோவில் வழியாக இயக்கப்படும் தினசரி சேவை.
* நெல்லை - மேட்டுப்பாளையம் எக்ஸ்பிரஸ் (16617/16618): தென் மாவட்ட மக்கள் ஊட்டி, கோவை செல்ல வாராந்திர அடிப்படையில் இயக்கப்படும் ரயில்.
எக்ஸ்பிரஸ் ரயில்கள் நிறுத்தப்படாத மிகச் சிறிய கிராமப்புற ரயில் நிலையங்களிலும் இந்த ரயில்கள் நின்று செல்லும். பேருந்து கட்டணத்தை விடப் பல மடங்கு குறைவு. உதாரணமாக, ₹10 முதல் ₹30 வரை மட்டுமே இருக்கும். இந்த ரயில்களில் படுக்கை வசதி (Sleeper) கிடையாது. அனைத்தும் பொதுப் பெட்டிகளாக (General Unreserved) மட்டுமே இருக்கும்.
* தமிழ்நாட்டின் முக்கிய பயணிகள் ரயில் வழித்தடங்கள்:
* தமிழ்நாட்டில் இயக்கப்படும் சில முக்கியமான பயணிகள் ரயில் சேவைகள் பின்வருமாறு;
* மதுரை - ராமேஸ்வரம் பயணிகள் ரயில்
* திருநெல்வேலி - திருச்செந்தூர் பயணிகள் ரயில்
* மதுரை - விழுப்புரம் பயணிகள் ரயில்
* திருநெல்வேலி - செங்கோட்டை பயணிகள் ரயில்
* ஈரோடு - கோயம்புத்தூர் மெமு (MEMU) ரயில்
* சேலம் - கரூர் பயணிகள் ரயில்
* கோயம்புத்தூர் - மேட்டுப்பாளையம் பயணிகள் ரயில்
* திருச்சி - காரைக்கால் பயணிகள் ரயில்
* மயிலாடுதுறை - தஞ்சாவூர் பயணிகள் ரயில்
* திருச்சி - திண்டுக்கல் பயணிகள் ரயில்
இந்திய ரயில்வேயால் வடிவமைக்கப்பட்டு இயக்கப்படும் அதிநவீன, அதிவேக மற்றும் சொகுசான அரை-அதிவேக (Semi-High-Speed) ரயில் சேவையாகும். தமிழ்நாட்டின் தலைநகரான சென்னையையும், பிற முக்கிய நகரங்களையும் மிகக் குறைந்த நேரத்தில் இணைக்க இந்த ரயில்கள் பெரிதும் உதவுகின்றன. ஆனால் பிற ரெயில்களை விட வந்தே பாரத் ரெயில் டிக்கெட் விலை சற்று அதிகம் ஆகும்.
1. சென்னை சென்ட்ரல் - கோயம்புத்தூர் (20643 / 20644) பயண நேரம்: வெறும் 5 மணி நேரம் 50 நிமிடங்கள்.
2. சென்னை எழும்பூர் - திருநெல்வேலி (20665 / 20666) பயண நேரம்: சுமார் 7 மணி நேரம் 50 நிமிடங்கள்.
3. சென்னை எழும்பூர் - நாகர்கோவில் (20627 / 20628) பயண நேரம்: சுமார் 8 மணி நேரம் 40 நிமிடங்கள்.
4. கோயம்புத்தூர் - பெங்களூரு (20641 / 20642) பயண நேரம்: 6 மணி நேரம் 30 நிமிடங்கள்.
5. சென்னை சென்ட்ரல் - மைசூர் (20607 / 20608) பயண நேரம்: 6 மணி நேரம் 30 நிமிடங்கள்.
6. சென்னை சென்ட்ரல் - விஜயவாடா (20677 / 20678) பயண நேரம்: 6 மணி நேரம் 40 நிமிடங்கள்.
தமிழ்நாட்டின் மிக முக்கியமான சுற்றுலா ரயில், உலகப் புகழ்பெற்ற ஊட்டி மலை ரயில் ஆகும். இது யுனெஸ்கோ (UNESCO) அமைப்பால் உலகப் பாரம்பரியச் சின்னமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மேட்டுப்பாளையத்தில் இருந்து ஊட்டி செல்லும் வழியில் அடர்ந்த காடுகள், ஆழமான பள்ளத்தாக்குகள், 250 க்கும் மேற்பட்ட பாலங்கள் மற்றும் 16 குகைகளைக் கடந்து செல்வது வாழ்நாளில் மறக்க முடியாத அனுபவமாகும்.
இன்றும் குன்னூர் வரை பாரம்பரிய நிலக்கரி/டீசல் நீராவி எஞ்சின் மூலம் இயக்கப்படுவது இதன் தனிச்சிறப்பு.
ரயில் நிலைய கவுண்டர்கள்: பயணத்திற்குச் சற்று முன்பு நிலையத்திற்குச் சென்று நேரடியாகத் பெற்றுக் கொள்ளலாம்.
நீண்ட வரிசையில் நிற்பதைத் தவிர்க்க, 'ரெயின் ஒன்' ஆப் மூலம் மொபைலிலேயே முன்பதிவு, முன்பதிவு இல்லாத பயணச்சீட்டுகளை எளிதாக எடுத்துக்கொள்ளலாம்.
மற்ற போக்குவரத்துகளுடன் ஒப்பிடும்போது ரயில் கட்டணம் மிகவும் குறைவு.
மலைகள், வயல்வெளிகள், ஆறுகள் மற்றும் பாலங்கள் போன்ற இயற்கைக் காட்சிகளை ஜன்னல் வழியாக ரசிக்கலாம்.
பேருந்தைப் போல ஒரே இடத்தில் அமர்ந்திருக்காமல், ரயிலுக்குள் எழுந்து நடமாட முடியும்.
வாகன நெரிசல் (Traffic) மற்றும் காற்று மாசுபாடு இல்லாத நிம்மதியான பயணம்
மற்ற அனைத்து பொதுப் போக்குவரத்தை விடவும் ரயிலின் பயணக் கட்டணம் மிகவும் குறைவு.
ஏழை மற்றும் நடுத்தர மக்கள் மிகக் குறைந்த செலவில் இந்தியாவின் எந்தப் பகுதிக்கும் எளிதாகச் செல்ல இது உதவுகிறது.
சாலைப் போக்குவரத்தோடு ஒப்பிடும்போது ரயில்களில் விபத்து நடப்பதற்கான வாய்ப்புகள் மிக மிகக் குறைவு.
ரயிலிலேயே கழிப்பறை, குடிநீர், மொபைல் சார்ஜிங் பாயிண்ட் மற்றும் உணவு (Pantry Car) போன்ற அனைத்து அத்தியாவசிய வசதிகளும் உள்ளன.
நீண்ட தூரப் பயணங்களுக்குப் படுக்கை வசதி (Sleeper/AC Class) இருப்பதால், பயணிகள் நிம்மதியாக உறங்கிக் கொண்டே பயணிக்கலாம். என இவ்வாறு சொல்லிக்கொண்டே போகலாம். இந்தியாவின் ஏழை, நடுத்தர மக்களின் நண்பனாக ரெயில் போக்குவரத்து உள்ளது என்றால் அது மிகையாகாது.