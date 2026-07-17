சேவாக் முதல் ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் வரை... இந்திய டி20 அணியை வழிநடத்திய 15 கேப்டன்கள் - ஒரு பார்வை

சேவாக் முதல் ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் வரை இந்திய டி20 அணியை வழிநடத்திய 15 கேப்டன்களை பற்றி தற்போது பார்ப்போம்.
இந்திய டி20 கிரிக்கெட்டில் ஒரு புதிய அத்தியாயம் தொடங்கியுள்ளது. இந்திய அணியின் புதிய டி20 கேப்டனாக ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் பொறுப்பேற்றுள்ளார். பெல்பாஸ்டில் அயர்லாந்துக்கு எதிரான போட்டியின் மூலம் அவரது கேப்டன்சி பயணம் தொடங்கியது. சுமார் இரண்டரை ஆண்டுகளுக்கு பிறகு மீண்டும் டி20 அணிக்குத் திரும்பிய அவர், நேரடியாக கேப்டனாக களமிறங்கியது இந்திய கிரிக்கெட்டில் அரிதான நிகழ்வாக பார்க்கப்படுகிறது.
ஆனால், அவரது கேப்டன்சி தொடக்கம் எதிர்பார்த்தபடி அமையவில்லை. இருப்பினும், எதிர்காலத்தில் இந்திய டி20 அணியை நீண்ட காலம் வழிநடத்தும் கேப்டனாக ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் உருவெடுப்பார் என்ற நம்பிக்கை உள்ளது.
இந்தியாவின் முதல் டி20 சர்வதேச கேப்டனாக விரேந்தர் சேவாக் செயல்பட்டார். 2006-ம் ஆண்டு தென் ஆப்பிரிக்காவுக்கு எதிரான போட்டியில் அவர் இந்திய அணியை வழிநடத்தினார்.
பின்னர் 2007-ம் ஆண்டு முதல் 2016-ம் ஆண்டு வரை மகேந்திர சிங் தோனி இந்திய டி20 அணியின் நிரந்தர கேப்டனாக இருந்தார். அவரது தலைமையில் இந்தியா 2007-ம் ஆண்டு முதல் டி20 உலகக் கோப்பையை வென்று வரலாறு படைத்தது.
தோனி 72 டி20 போட்டிகளில் இந்தியாவை வழிநடத்தி 41 வெற்றிகளைப் பெற்றுக் கொடுத்தார். அழுத்தமான சூழ்நிலைகளில் அமைதியாக முடிவு எடுக்கும் திறன் காரணமாக அவர் இந்தியாவின் மிகச் சிறந்த டி20 கேப்டன்களில் ஒருவராக கருதப்படுகிறார்.
தொடர்ந்து 2017 முதல் 2021 வரை விராட் கோலி டி20 அணியை வழிநடத்தினார். அவரது தலைமையில் இந்தியா 50 போட்டிகளில் விளையாடி 30 வெற்றிகளை பதிவு செய்தது. இந்த காலகட்டத்தில் ரோகித் சர்மாவும் சில போட்டிகளில் தற்காலிக கேப்டனாக செயல்பட்டார்.
பின்னர் 2021-ம் ஆண்டு முழுநேர டி20 கேப்டனாக பொறுப்பேற்ற ரோகித் சர்மா, இந்திய டி20 அணியை புதிய உயரத்திற்கு கொண்டு சென்றார். அவரது தலைமையில் இந்தியா 62 போட்டிகளில் விளையாடி 49 வெற்றிகளைப் பெற்றது. மேலும், டி20 உலகக் கோப்பையை வென்று இந்தியாவின் ஐசிசி கோப்பை வறட்சிக்கும் முடிவு கட்டியது.
ரோகித்துக்கு பிறகு ஹர்திக் பாண்டியா கேப்டனாக வாய்ப்பு பெற்றார். ஆனால், காயம் மற்றும் உடற்தகுதி பிரச்சினைகள் காரணமாக நீண்ட காலம் அந்த பொறுப்பில் நீடிக்க முடியவில்லை.
அதன்பிறகு சூர்யகுமார் யாதவ் கேப்டனாக நியமிக்கப்பட்டார். அவரது தலைமையில் இந்தியா 52 போட்டிகளில் 40 வெற்றிகளை பெற்றது. மேலும், இந்தியா மற்றொரு டி20 உலகக் கோப்பையையும் கைப்பற்றியது.
இதற்கிடையில், கே.எல். ராகுல், ரிஷப் பந்த், ஷிகர் தவான், ஜஸ்பிரித் பும்ரா, ருதுராஜ் கெய்க்வாட், சுப்மன் கில் உள்ளிட்ட பலரும் தற்காலிக கேப்டன்களாக இந்திய அணியை வழிநடத்தினர்.
தற்போது இந்திய டி20 அணியின் 15-வது கேப்டனாக ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் பொறுப்பேற்றுள்ளார். அவரது தலைமையில் இந்திய அணி நீண்ட காலம் வெற்றிகரமாக செயல்படும் என்று ரசிகர்கள் எதிர்பார்க்கின்றனர்.
2006 முதல் 2016 வரை இந்திய டி20 அணிக்கு நான்கு கேப்டன்கள் மட்டுமே இருந்தனர். ஆனால், 2017-க்கு பிறகு பல வீரர்கள் கேப்டன்களாக வாய்ப்பு பெற்றனர்.
இது அணியில் குழப்பம் இருப்பதை காட்டவில்லை. மாறாக, எதிர்காலத்தை மனதில் வைத்து இந்திய கிரிக்கெட் கட்டுப்பாட்டு வாரியம் மேற்கொண்ட திட்டமிட்ட மாற்றத்தின் ஒரு பகுதியாகவே பார்க்கப்படுகிறது. தற்போது அந்த பயணம் ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் தலைமையில் புதிய அத்தியாயத்தை நோக்கி நகர்ந்து கொண்டிருக்கிறது.