லார்ட்ஸ் டெஸ்ட் - 7 விக்கெட்டுகள் மட்டுமே... வெற்றியை நெருங்கும் இங்கிலாந்து - அதிர்ச்சி கொடுக்குமா நியூசிலாந்து?

லார்ட்ஸ்,
லார்ட்ஸ் மைதானத்தில் நடைபெற்று வரும் இங்கிலாந்து - நியூசிலாந்து முதல் டெஸ்ட் போட்டி விறுவிறுப்பான கட்டத்தை எட்டியுள்ளது. இரண்டாம் நாள் ஆட்ட முடிவில் நியூசிலாந்து அணி 3 விக்கெட் இழப்புக்கு 36 ரன்கள் எடுத்துள்ள நிலையில், வெற்றி பெற இன்னும் 218 ரன்கள் தேவைப்படுகிறது. மறுபுறம், இங்கிலாந்து அணிக்கு வெற்றியை உறுதி செய்ய மேலும் 7 விக்கெட்டுகள் மட்டுமே தேவை.
6 விக்கெட் இழப்புக்கு 61 ரன்களுடன் இரண்டாம் நாள் ஆட்டத்தை தொடங்கிய நியூசிலாந்து அணியை, கிளென் பிலிப்ஸ் மற்றும் கைல் ஜெமிசன் ஜோடி மீட்டெடுத்தது. இருவரும் பொறுப்புடன் பேட்டிங் செய்து ரன்களை சேர்த்தனர். இருப்பினும், அதன்பிறகு மீண்டும் விக்கெட்டுகள் சரிந்ததால் நியூசிலாந்து அணி 113 ரன்களுக்கு ஆட்டமிழந்தது.
முதல் இன்னிங்ஸில் முன்னிலை பெற்ற இங்கிலாந்து அணி, இரண்டாவது இன்னிங்ஸை நம்பிக்கையுடன் தொடங்கியது. தொடக்க வீரர்களான பென் டக்கெட் மற்றும் எமிலியோ கே இணைந்து 52 ரன்கள் பார்ட்னர்ஷிப் அமைத்து அணிக்கு சிறப்பான அடித்தளம் அமைத்தனர். பென் டக்கெட் 33 ரன்களில் ஆட்டமிழந்தாலும், எமிலியோ கே தொடர்ந்து நிதானமாக ரன்கள் சேர்த்தார்.
இங்கிலாந்து அணி பெரிய ஸ்கோர் நோக்கி நகர்ந்துகொண்டிருந்த நிலையில் திடீரென சரிவு ஏற்பட்டது. எமிலியோ கே ஆட்டமிழந்ததைத் தொடர்ந்து ஹாரி புரூக், ஜோ ரூட் மற்றும் கேப்டன் பென் ஸ்டோக்ஸ் ஆகிய முக்கிய வீரர்களின் விக்கெட்டுகள் அடுத்தடுத்து விழுந்தது.
இதனால் இங்கிலாந்து அணி சிக்கலில் சிக்கியது. அப்போது இளம் விக்கெட் கீப்பர் ஜேமி ஸ்மித் 39 ரன்களும், ஆலி ராபின்சன் 29 ரன்களும் எடுத்து கைகொடுத்தனர். இறுதியில் இங்கிலாந்து அணி தனது இரண்டாவது இன்னிங்ஸில் 226 ரன்களுக்கு ஆட்டமிழந்தது. நியூசிலாந்து தரப்பில் நாதன் ஸ்மித் அபாரமாக பந்துவீசி 6 விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றினார்.
264 ரன்கள் என்ற இலக்குடன் தனது இரண்டாவது இன்னிங்ஸை தொடங்கிய நியூசிலாந்து அணிக்கு மோசமான தொடக்கம் அமைந்தது. இன்னிங்ஸின் மூன்றாவது பந்திலேயே கேப்டன் டாம் லாதம் ஸ்லிப்பில் கேட்ச் கொடுத்து ஆட்டமிழந்தார்.
இதையடுத்து கேன் வில்லியம்சன் மற்றும் டெவோன் கான்வே இணைந்து அணியை நிலைப்படுத்த முயன்றனர். இருவரும் நிதானமாக விளையாடி 2-ம் நாள் முடிவை நோக்கி நகர்ந்த நிலையில், இறுதி நேரத்தில் இங்கிலாந்து மீண்டும் போட்டிக்குள் திரும்பியது.
நாளின் இறுதிக் கட்டத்தில் கேன் வில்லியம்சன் தனது விக்கெட்டை இழந்தார். அதனைத் தொடர்ந்து, கடைசி பந்தில் ‘நைட் ஹாக்’ ஆக களமிறங்கிய வில்லியம் ஓ'ரூர்க்கும் ஆட்டமிழந்தார். இதன் காரணமாக இரண்டாம் நாள் ஆட்ட நேர முடிவில் நியூசிலாந்து அணி 3 விக்கெட் இழப்புக்கு 36 ரன்கள் எடுத்துள்ளது.
நியூசிலாந்து அணி வெற்றி பெற இன்னும் 218 ரன்கள் தேவைப்படும் நிலையில், கைவசம் 7 விக்கெட்டுகள் மட்டுமே உள்ளன. மறுபுறம், இங்கிலாந்து அணிக்கு மேலும் 7 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினால் வெற்றி உறுதியாகும்.