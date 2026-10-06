முதல் டி20: ரூதர்போர்டு, ஷாய் ஹோப் அரைசதம்... இந்தியாவுக்கு 172 ரன்கள் இலக்கு!

லக்னோ,
முதலாவது 20 ஓவர் போட்டியில் இந்தியாவுக்கு 172 ரன்கள் இலக்கு நிர்ணயித்துள்ளது வெஸ்ட் இண்டீஸ்.
வெஸ்ட் இண்டீஸ் கிரிக்கெட் அணி இந்தியாவில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டு விளையாடி வருகிறது. ஒரு நாள் கிரிக்கெட் தொடரை 1-2 என்ற கணக்கில் இழந்த அந்த அணி அடுத்ததாக 5 போட்டிகள் கொண்ட 20 ஓவர் தொடரில் பங்கேற்கிறது.
இதன்படி இந்தியா- வெஸ்ட் இண்டீஸ் இடையிலான முதலாவது 20 ஓவர் போட்டி உத்தரபிரதேச மாநில தலைநகர் லக்னோவில் இன்று நடந்து வருகிறது.
இந்த ஆட்டத்திற்கான டாஸை வென்ற இந்திய அணி பந்துவீச்சைத் தேர்வு செய்தது.
இதையடுத்து முதலில் பேட்டிங் செய்த வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணிக்கு தொடக்க வீரர் ஷாய் ஹோப் சிறப்பான தொடக்கம் கொடுத்தார். அவர் 37 பந்துகளில் 6 பவுண்டரிகள், 2 சிக்ஸர்களுடன் 52 ரன்கள் எடுத்தார்.
பின்னர் களமிறங்கிய ஷெர்பேன் ரூதர்போர்டு அதிரடியாக விளையாடி வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணியின் ஸ்கோரை உயர்த்தினார்.
அவர் 34 பந்துகளில் 6 பவுண்டரிகள் மற்றும் 3 சிக்ஸர்களுடன் 56 ரன்கள் விளாசினார்.
அவருடன் அகீல் ஹொசைன் 15 ரன்களும், ஷமர் ஸ்பிரிங்கர் 9 ரன்களும் எடுத்தனர்.
இந்திய பந்துவீச்சாளர்கள் இறுதிக்கட்டத்தில் சிறப்பாக செயல்பட்டதால் வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி 19.1 ஓவர்களில் 171 ரன்களுக்கு அனைத்து விக்கெட்டுகளையும் இழந்தது.
இந்திய அணியின் பந்துவீச்சில் நமன்தீர் 3 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினார்.
இதையடுத்து, முதல் டி20 போட்டியில் வெற்றி பெற இந்திய அணிக்கு 172 ரன்கள் இலக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.