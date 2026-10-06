கிரிக்கெட்

முதல் டி20 - வெஸ்ட் இண்டீஸுக்கு எதிராக டாஸ் வென்ற இந்தியா பந்துவீச்சு தேர்வு

முதலாவது 20 ஓவர் போட்டி லக்னோவில் இன்று இரவு 7 மணிக்கு நடக்கிறது.
இந்தியா- வெஸ்ட் இண்டீஸ்
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லக்னோ,

இந்தியா- வெஸ்ட் இண்டீஸ் இடையிலான முதலாவது 20 ஓவர் போட்டியில் டாஸ் வென்ற இந்தியா பந்துவீச்சு தேர்வு செய்துள்ளது.

20 ஓவர் கிரிக்கெட்

வெஸ்ட் இண்டீஸ் கிரிக்கெட் அணி இந்தியாவில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டு விளையாடி வருகிறது. ஒருநாள் கிரிக்கெட் தொடரை 1-2 என்ற கணக்கில் இழந்த அந்த அணி அடுத்ததாக 5 போட்டிகள் கொண்ட 20 ஓவர் தொடரில் பங்கேற்கிறது.

இதன்படி இந்தியா- வெஸ்ட் இண்டீஸ் இடையிலான முதலாவது 20 ஓவர் போட்டி உத்தரபிரதேச மாநில தலைநகர் லக்னோவில் இன்று (செவ்வாய்க்கிழமை) இரவு 7 மணிக்கு நடக்கிறது.

டாஸ்

இந்நிலையில், இந்த ஆட்டத்திற்கான டாஸ் போடப்பட்டது. இதில் டாஸ் வென்ற இந்திய அணி பந்துவீச்சு தேர்வு செய்துள்ளது. அதன்படி, வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி முதலில் பேட்டிங் செய்ய உள்ளது.

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Daily Thanthi
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