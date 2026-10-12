முதல் டெஸ்ட் - தென் ஆப்பிரிக்காவுக்கு 421 ரன்கள் இலக்கு நிர்ணயித்த ஆஸ்திரேலியா!

டர்பன்,
தென் ஆப்பிரிக்கா - ஆஸ்திரேலியா அணிகளுக்கு இடையிலான முதல் டெஸ்ட் போட்டி டர்பனில் நடைபெற்று வருகிறது. இந்தப் போட்டியில் ஆஸ்திரேலிய அணி தனது இரண்டாவது இன்னிங்சில் 6 விக்கெட் இழப்புக்கு 314 ரன்கள் எடுத்திருந்தபோது டிக்ளேர் செய்தது. இதையடுத்து, தென் ஆப்பிரிக்க அணியின் வெற்றிக்கு 421 ரன்கள் இலக்காக நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.
டாஸ் வென்ற ஆஸ்திரேலிய அணி முதலில் பேட்டிங் தேர்வு செய்தது. அந்த அணியின் விக்கெட்டுகள் சீரான இடைவெளியில் சரிந்தபோதிலும், ரென்ஷா சிறப்பாக விளையாடி 190 ரன்கள் குவித்தார். இதனால் ஆஸ்திரேலிய அணி முதல் இன்னிங்சில் 390 ரன்கள் எடுத்தது.
தொடர்ந்து முதல் இன்னிங்சை விளையாடிய தென் ஆப்பிரிக்க அணி, ஆஸ்திரேலிய பந்துவீச்சைச் சமாளிக்க முடியாமல் விக்கெட்டுகளை இழந்தது. அந்த அணியில் எந்த வீரரும் அரைசதம் அடிக்கவில்லை. இதனால் தென் ஆப்பிரிக்க அணி 284 ரன்களுக்கு ஆட்டமிழந்தது.
ஆஸ்திரேலிய தரப்பில் பேட் கம்மின்ஸ் 3 விக்கெட்டுகளையும், மிட்செல் ஸ்டார்க், ஜோஷ் ஹேசில்வுட், நாதன் லயன் ஆகியோர் தலா 2 விக்கெட்டுகளையும் வீழ்த்தினர். இதன் மூலம் ஆஸ்திரேலியா முதல் இன்னிங்சில் 106 ரன்கள் முன்னிலை பெற்றது.
நான்காவது நாள் ஆட்டத்தில் இரண்டாவது இன்னிங்சைத் தொடங்கிய ஆஸ்திரேலிய அணியில் மேடின்சன் 48 ரன்கள் எடுத்து அரைசதத்தைத் தவறவிட்டார். டிராவிஸ் ஹெட் 11 ரன்களிலும், மார்னஸ் லபுசேன் 37 ரன்களிலும், ஸ்டீவ் ஸ்மித் 27 ரன்களிலும் ஆட்டமிழந்தனர்.
முதல் இன்னிங்சில் 190 ரன்கள் குவித்த ரென்ஷா, இரண்டாவது இன்னிங்சிலும் சிறப்பாக விளையாடி 82 ரன்கள் எடுத்தார். இதனால் ஆஸ்திரேலிய அணியின் ரன் எண்ணிக்கை உயர்ந்தது.
ஆஸ்திரேலிய அணி 6 விக்கெட் இழப்புக்கு 314 ரன்கள் எடுத்திருந்தபோது தனது இரண்டாவது இன்னிங்சை டிக்ளேர் செய்தது. அப்போது வெப்ஸ்டர் 39 ரன்களுடனும், பேட் கம்மின்ஸ் 32 ரன்களுடனும் களத்தில் இருந்தனர்.
முதல் இன்னிங்சில் பெற்ற 106 ரன்கள் முன்னிலையையும் சேர்த்து, ஆஸ்திரேலிய அணி மொத்தம் 420 ரன்கள் முன்னிலை பெற்றது. இதனால் தென் ஆப்பிரிக்க அணியின் வெற்றிக்கு 421 ரன்கள் இலக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.
போட்டியின் நான்காவது நாள் ஆட்டத்தின் கடைசிப் பகுதியும், ஐந்தாவது நாள் ஆட்டமும் மீதமுள்ள நிலையில், கடினமான இலக்கை நோக்கித் தென் ஆப்பிரிக்க அணி விளையாடி வருகிறது.