2027ஆம் ஆண்டு தென்னாப்பிரிக்கா, ஜிம்பாப்வே மற்றும் நமீபியாவில் நடைபெறவுள்ள ஒருநாள் உலகக்கோப்பையில் இந்திய அணியின் முன்னணி நட்சத்திரங்களான ரோஹித் சர்மா மற்றும் விராட் கோலி விளையாடுவதற்கான வாய்ப்பு அதிகரித்துள்ளதாகத் தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
அனுபவமிக்க வீரர்களும் 2027 உலகக்கோப்பை திட்டத்தில் இடம்பெற வேண்டும் என்று பிசிசிஐ வட்டாரங்கள் விரும்புவதாகக் கூறப்படுகிறது. உலகக்கோப்பை நடைபெறும்போது ரோஹித் சர்மாவுக்கு 40 வயதும், விராட் கோலிக்கு 38 வயதும் இருக்கும். வயதைவிட உடற்தகுதி, ஃபார்ம் மற்றும் ஆட்டத்திறனுக்கே முக்கியத்துவம் அளிக்கப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
ரோஹித் சர்மா தொடக்க ஆட்டக்காரராகவும், விராட் கோலி மூன்றாவது வரிசை பேட்ஸ்மேனாகவும் களமிறங்க வாய்ப்புள்ளது. தென்னாப்பிரிக்க ஆடுகளங்களில் இவர்களுக்கு இருக்கும் அனுபவம் இந்திய அணிக்கு மிகப்பெரிய பலமாக அமையும். குறிப்பாக இளம் வீரர்களுக்கு இவர்களின் அனுபவமும் வழிகாட்டுதலும் உதவியாக இருக்கும். இருப்பினும், 2027 உலகக்கோப்பைக்கான இந்திய அணியில் இருவரது இடமும் அதிகாரப்பூர்வமாக உறுதி செய்யப்படவில்லை. பிசிசிஐ மற்றும் தேர்வுக்குழுவின் இறுதி அறிவிப்புக்காக ரசிகர்கள் காத்திருக்கின்றனர். 2023 உலகக்கோப்பையில் ஏற்பட்ட ஏமாற்றத்தை மறந்து, 2027ஆம் ஆண்டு ரோஹித் சர்மா மற்றும் விராட் கோலி இணைந்து இந்தியாவுக்கு உலகக்கோப்பையை வென்று கொடுப்பார்களா என்ற எதிர்பார்ப்பு ரசிகர்களிடையே அதிகரித்துள்ளது!