2வது ஒருநாள் போட்டி: இந்தியா ஏ - ஆஸ்திரேலியா ஏ அணிகள் நாளை மோதல்

புதுச்சேரி,
இந்தியா ஏ மற்றும் ஆஸ்திரேலியா ஏ அணிகள் மோதும் 2வது அதிகாரப்பூர்வமற்ற ஒருநாள் போட்டி நாளை புதுச்சேரியில் நடைபெறுகிறது. இந்தத் தொடரில் மொத்தம் மூன்று 50 ஓவர் போட்டிகள் நடைபெறுகின்றன.
அக்டோபர் 6ஆம் தேதி நடைபெற்ற முதல் போட்டியில் ஆஸ்திரேலியா ஏ முதலில் பேட்டிங் செய்து 48.2 ஓவர்களில் 274 ரன்களுக்கு ஆல்-அவுட் ஆனது. அந்த அணிக்காக நாதன் மெக்ஸ்வீனி 123 ரன்கள் விளாசினார். வில் சதர்லேண்ட் 77 ரன்கள் எடுத்தார். இந்தியா ஏ தரப்பில் சூர்யன்ஷ் ஷெட்ஜ் 4 விக்கெட்டுகளையும், யஷ் தாக்கூர் 3 விக்கெட்டுகளையும் கைப்பற்றினர்.
275 ரன்கள் இலக்கைத் துரத்திய இந்தியா ஏ அணி 149 ரன்களுக்கு ஆல்-அவுட் ஆனது. ராஜத் பட்டிதார் 53 ரன்களுடன் போராடிய நிலையில், ஆஸ்திரேலியா ஏ அணியின் மஹ்லி பியர்ட்மேன் 4 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினார். இதனால் ஆஸ்திரேலியா ஏ 125 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றது.
இந்தியா ஏ ஒருநாள் அணிக்கு ருதுராஜ் கெய்க்வாட் கேப்டனாகவும், சாய் சுதர்சன் துணைக் கேப்டனாகவும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளனர். ராஜத் பட்டிதார், தேவ்தத் படிக்கல், பிரியன்ஷ் ஆர்யா, நிஷாந்த் சிந்து, நமன் திர், அர்ஷின் குல்கர்னி, பிரப்சிம்ரன் சிங் உள்ளிட்ட வீரர்களும் அணியில் உள்ளனர்.
முதல் போட்டியில் ஆஸ்திரேலியா ஏ அணி பெற்றுள்ளதால், இந்தியா ஏ அணி தொடரை சமன் செய்யும் நோக்கத்துடன் களமிறங்குகிறது.