2-வது ஒருநாள் போட்டி: ஆஸ்திரேலியாவை வீழ்த்தி தொடரை கைப்பற்றியது தென் ஆப்பிரிக்கா

கேப் டவுன்,
ஆஸ்திரேலிய கிரிக்கெட் அணி தென் ஆப்பிரிக்காவில் சுற்றூப்பயணம் மேற்கொண்டு ஒருநாள் போட்டிகளை விளையாடி வருகிறது. இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான முதல் ஒருநாள் போட்டியில் தென் ஆப்பிரிக்க அணி வெற்றிபெற்ற நிலையில், நேற்று 2-வது ஒருநாள் போட்டி நடைபெற்றது.
இதில் டாஸ் வென்ற ஆஸ்திரேலிய அணி பந்துவீச்சை தேர்வுசெய்தது. அதன்படி முதலில் பேட்டிங் செய்த தென் ஆப்பிரிக்க அணி, 50 ஓவர்கள் முடிவில் 9 விக்கெட் இழப்புக்கு 365 ரன்கள் குவித்தது. டேவிட் மில்லர் அதிரடியாக விளையாடி 142 ரன்கள் எடுத்தார். கேப்டன் பவுமா 103 ரன்கள் எடுத்தார். ஆஸ்திரேலிய தரப்பில் எட்வெர்ஸ் அதிகபட்சமாக 5 விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றினார்.
இதையடுத்து 366 ரன்கள் என்ற சவாலான இலக்குடன் களமிறங்கிய ஆஸ்திரேலிய அணி 49.5 ஓவர்களில் 333 ரன்களுக்கு ஆல் அவுட் ஆனது. இதன் மூலம் 32 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் தென் ஆப்பிரிக்க அணி வெற்றி பெற்றது. அத்துடன் 3 போட்டிகள் கொண்ட தொடரில் 2-0 என தொடரை கைப்பற்றியது.