2-வது டி20: வங்காளதேசத்திற்கு எதிராக டாஸ் வென்ற ஆஸ்திரேலியா பேட்டிங் தேர்வு

வங்காளதேசத்தில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டுள்ள ஆஸ்திரேலிய கிரிக்கெட் அணி, 3 ஒருநாள் மற்றும் 3 டி20 போட்டிகள் கொண்ட தொடரில் விளையாடி வருகிறது. இதில், ஒருநாள் தொடரை 2-1 என்ற கணக்கில் வங்காளதேச அணி கைப்பற்றியது.
இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான முதல் டி20 போட்டி நேற்று முன்தினம் நடைபெற்றது. இதில் ஆஸ்திரேலிய அணி வெற்றி பெற்று, 3 போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரில் 1-0 என்ற கணக்கில் முன்னிலை பெற்றுள்ளது.
இந்நிலையில், இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான 2-வது டி20 போட்டி இன்று மதியம் 1.30 மணிக்கு நடைபெறுகிறது. இந்த போட்டிக்கான டாஸ் தற்போது போடப்பட்டது.
டாஸில் வெற்றி பெற்ற ஆஸ்திரேலியா அணி முதலில் பேட்டிங்கை தேர்வு செய்துள்ளது. இதையடுத்து, வங்காளதேச அணி பந்து வீச உள்ளது.
இந்த போட்டியில் வெற்றி பெற்றால் டி20 தொடரை கைப்பற்றும் வாய்ப்பு ஆஸ்திரேலிய அணிக்கு உள்ளது. எனவே தொடரை வெல்லும் நோக்கில் அந்த அணி களமிறங்குகிறது.
அதேவேளையில், முதல் போட்டியில் ஏற்பட்ட தோல்விக்கு பதிலடி கொடுத்து சமன் செய்யும் முனைப்பில் வங்காளதேச அணி விளையாடும் என்பதால் இந்த ஆட்டத்தில் பரபரப்புக்கு பஞ்சம் இருக்காது.