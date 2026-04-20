இந்தியாவுக்கு எதிரான 2-வது டி20: ஷபாலி வர்மா அதிரடி வீண்... தென் ஆப்பிரிக்கா அபார வெற்றி

டர்பன்,
இந்திய - தென் ஆப்பிரிக்கப் பெண்கள் அணிகளுக்கு இடையிலான இரண்டாவது டி20 கிரிக்கெட் போட்டியில், தென்னாப்பிரிக்க அணி 8 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் இந்தியாவை வீழ்த்தி அபார வெற்றி பெற்றது.
முதலில் பேட்டிங் செய்த இந்திய அணி, நிர்ணயிக்கப்பட்ட 20 ஓவர்களில் அனைத்து விக்கெட்டுகளையும் இழந்து 147 ரன்கள் எடுத்தது. தனது 100-வது சர்வதேச டி20 போட்டியில் விளையாடிய தொடக்க வீராங்கனை ஷபாலி வர்மா, அதிரடியாக விளையாடி 38 பந்துகளில் 57 ரன்கள் (7 பவுண்டரி, 2 சிக்சர்) குவித்தார். கேப்டன் ஹர்மன்பிரீத் கவுர் மற்றும் துணை கேப்டன் ஸ்மிர்தி மந்தனா ஆகியோரும் தங்களது பங்களிப்பை அளித்தனர்.
இதனையடுத்து 148 ரன்கள் எடுத்தால் வெற்றி என்ற இலக்குடன் களமிறங்கிய தென் ஆப்பிரிக்க அணி, ஆரம்பம் முதலே நிதானமாகவும் அதிரடியாகவும் விளையாடியது. அந்த அணியின் கேப்டன் லாரா வோல்வார்ட் (54 ரன்கள்) மற்றும் சுனே லூஸ் (57 ரன்கள்) ஆகியோரின் சிறப்பான அரைசதங்களால், 17.1 ஓவர்களிலேயே 2 விக்கெட்டுகளை மட்டுமே இழந்து 148 ரன்கள் எடுத்து வெற்றி இலக்கை எட்டியது.
இந்த வெற்றியின் மூலம், 5 போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரில் தென்னாப்பிரிக்கா 2-0 என்ற கணக்கில் முன்னிலை பெற்றுள்ளது. ஏற்கனவே நடந்த முதல் போட்டியிலும் தென் ஆப்பிரிக்கா 6 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றிருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது. இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான 3-வது டி20 போட்டி வருகிற 22-ம் தேதி ஜோகன்னஸ்பர்க்கில் நடைபெற உள்ளது.