கிரிக்கெட்

நியூசிலாந்துக்கு எதிரான 2-வது டெஸ்ட்... 6 விக்கெட்டுகள் இழந்து இங்கிலாந்து திணறல்

2-வது டெஸ்ட் போட்டி லண்டனில் உள்ள தி ஓவல் மைதானத்தில் நடைபெற்று வருகிறது.
நியூசிலாந்துக்கு எதிரான 2-வது டெஸ்ட்... 6 விக்கெட்டுகள் இழந்து இங்கிலாந்து திணறல்
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லண்டன்,

இரண்டாம் நாள் ஆட்ட நேர முடிவில், இங்கிலாந்து அணி 59 ஓவர்களில் 222 ரன்களுக்கு 6 விக்கெட்டுகளை இழந்து, 169 ரன்கள் பின்தங்கியுள்ளது.

2-வது டெஸ்ட்

இங்கிலாந்துக்கு சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டுள்ள நியூசிலாந்து அணி, 3 போட்டிகள் கொண்ட டெஸ்ட் தொடரில் விளையாடி வருகிறது. லார்ட்ஸ் மைதானத்தில் நடைபெற்ற முதல் டெஸ்டில் இங்கிலாந்து 115 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்று தொடரில் 1-0 என்ற கணக்கில் முன்னிலை பெற்றது.

இந்த நிலையில், இரு அணிகளுக்கு இடையிலான 2-வது டெஸ்ட் போட்டி லண்டனில் உள்ள தி ஓவல் மைதானத்தில் நடைபெற்று வருகிறது.

டாஸ்

இந்த போட்டியில் டாஸ் வென்ற இங்கிலாந்து கேப்டன் ஜோ ரூட் முதலில் பந்துவீச்சை தேர்வு செய்தார். அதன்படி களமிறங்கிய நியூசிலாந்து அணி தொடக்கத்தில் விக்கெட்டுகளை இழந்து தடுமாறியது. டெவோன் கான்வே 9 ரன்களிலும், டாம் லாதம் 27 ரன்களிலும், ஹென்றி நிக்கோல்ஸ் 33 ரன்களிலும் ஆட்டமிழந்தனர்.

பிலிப்ஸ் சதம்

அதன்பின் டேரில் மிட்செல் 44 ரன்கள் சேர்த்தார். தொடர்ந்து பொறுப்புடன் விளையாடிய கிளென் பிலிப்ஸ் இங்கிலாந்து பந்துவீச்சை சிதறடித்து சதம் விளாசினார். 135 பந்துகளில் 18 பவுண்டரிகளுடன் 100 ரன்கள் எடுத்த அவர் அணியை வலுவான நிலைக்கு கொண்டு சென்றார்.

அவருக்கு கைல் ஜெமிசன் 48 பந்துகளில் 41 ரன்கள் சேர்த்து நல்ல ஒத்துழைப்பு அளித்தார். இதன் பின் நியூசிலாந்து அணி 96.2 ஓவர்களில் 391 ரன்களுக்கு ஆல் அவுட்டானது. இங்கிலாந்து தரப்பில் ஜேக்கப் பெத்தேல் 3 விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றினார்.

தொடக்கத்தில் அதிரடி

பின்னர் தனது முதல் இன்னிங்சை தொடங்கிய இங்கிலாந்து அணிக்கு தொடக்க வீரர்களான எமிலியோ கே மற்றும் பென் டக்கெட் நல்ல தொடக்கத்தை அளித்தனர். 9 ஓவர்களில் அணி 50 ரன்களை எட்டியது. எமிலியோ கே நிதானமாக விளையாடி 114 பந்துகளில் 53 ரன்கள் எடுத்தார். ஜோ ரூட் 46 ரன்கள் சேர்த்தார். இருப்பினும், பெரிய பார்ட்னர்ஷிப்பை அமைக்க முடியாமல் இங்கிலாந்து அணி தடுமாறியது.

நியூசிலாந்து மிரட்டல்

இங்கிலாந்து பேட்ஸ்மேன்கள் பார்ட்னர்ஷிப்பை உருவாக்க முயன்ற போதெல்லாம் நியூசிலாந்தின் வேகப்பந்து வீச்சாளர்கள் அதனை உடைத்தனர். மேட் ஹென்றி மற்றும் வில்லியம் ஓ'ரூர்க் தலா 2 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தி இங்கிலாந்துக்கு நெருக்கடி கொடுத்தனர்.

169 ரன்கள் பின்தங்கிய இங்கிலாந்து

இதன் மூலம் இரண்டாம் நாள் ஆட்ட நேர முடிவில், இங்கிலாந்து அணி 59 ஓவர்களில் 222 ரன்களுக்கு 6 விக்கெட்டுகளை இழந்து, இன்னும் 169 ரன்கள் பின்தங்கியுள்ளது. ஜோர்டன் காக்ஸ் மற்றும் ஜோப்ரா ஆர்ச்சர் களத்தில் உள்ளனர்.

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Daily Thanthi
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