கிரிக்கெட்

வெஸ்ட் இண்டீசுக்கு எதிரான 2வது டெஸ்ட்: காயம் காரணமாக விலகிய பாகிஸ்தான் வீரர்

அனுபவம் வாய்ந்த பேட்ஸ்மேன் ஷான் மசத் காயம் காரணமாக விலகியுள்ளார்.
வெஸ்ட் இண்டீசுக்கு எதிரான 2வது டெஸ்ட்: காயம் காரணமாக விலகிய பாகிஸ்தான் வீரர்
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டிரினிடாட்,

வெஸ்ட் இண்டீசுக்கு எதிரான 2வது மற்றும் கடைசி டெஸ்ட் போட்டியில் இருந்து பாகிஸ்தான் அணியின் அனுபவம் வாய்ந்த பேட்ஸ்மேன் ஷான் மசத் காயம் காரணமாக விலகியுள்ளார்.

முதல் டெஸ்ட் போட்டியின் போது ஜெய்டன் சீல்ஸ் வீசிய பந்து இடது கையின் ஆள்காட்டி விரலில் தாக்கியதில் அவருக்கு காயம் ஏற்பட்டது. காயம் இருந்தபோதிலும் அவர் தொடர்ந்து விளையாடி முதல் இன்னிங்சில் சதம் அடித்தது குறிப்பிடத்தக்கது. இருப்பினும் மருத்துவ பரிசோதனையில் எலும்பு முறிவு உறுதியானதால், 2வது டெஸ்டில் விளையாட முடியாது என பாகிஸ்தான் கிரிக்கெட் வாரியம் அறிவித்துள்ளது.

முதல் டெஸ்டில் பாகிஸ்தான் அணி 90 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் தோல்வியடைந்த நிலையில், ஷான் மசத்தின் விலகல் அணிக்கு மேலும் பின்னடைவை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

டெஸ்ட்
Test match
ஷான் மசூத்
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Daily Thanthi
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