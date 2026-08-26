கிரிக்கெட்

2வது டெஸ்ட்: வெற்றியின் விளிம்பில் இந்தியா

இந்தியா மீண்டும் முக்கியமான விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தியது.
2வது டெஸ்ட்: வெற்றியின் விளிம்பில் இந்தியா
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கொழும்பு,

கொழும்பில் நடைபெற்று வரும் இந்தியா–இலங்கை 2வது டெஸ்டின் 4வது நாள் ஆட்டம், இந்தியாவுக்கு சாதகமாக முடிந்துள்ளது. முதல் இன்னிங்ஸில் இந்தியா 503/9 ரன்களுக்கு டிக்ளேர் செய்த நிலையில், இலங்கை 290 ரன்களுக்கு ஆல்-அவுட் ஆனது. இதனால் இந்தியா 213 ரன்கள் முன்னிலை பெற்றது. இதையடுத்து இலங்கையை இந்தியா பாலோ-ஆன் விளையாடச் செய்தது.

இலங்கை தனது 2வது இன்னிங்ஸில் ஆரம்பத்தில் தடுமாறினாலும், பசிந்து சூரியபண்டாரா மற்றும் கமிந்து மெண்டிஸ் சிறப்பாக விளையாடி அணியை மீட்டனர். சூரியபண்டாரா 92 ரன்களும், கமிந்து மெண்டிஸ் 55 ரன்களும் எடுத்தனர். இருவரும் இணைந்து 3வது விக்கெட்டுக்கு 115 ரன்கள் சேர்த்து இந்திய பந்துவீச்சாளர்களுக்கு சவால் கொடுத்தனர். ஆனால் இந்தியா மீண்டும் முக்கியமான விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தியது.

நாள் முடிவில் இலங்கை 2வது இன்னிங்ஸில் 229/6 என்ற நிலையில் இருந்தது. இதனால் இந்தியாவை விட இலங்கை வெறும் 16 ரன்கள் முன்னிலையில் உள்ளது. மழை காரணமாக 4வது நாள் ஆட்டம் முன்கூட்டியே முடிக்கப்பட்டது. இலங்கையின் கைவசம் இன்னும் 4 விக்கெட்டுகள் மட்டுமே உள்ளதால், 5வது நாளில் இந்தியா அந்த விக்கெட்டுகளை விரைவாக வீழ்த்தி குறைந்த இலக்கை துரத்தி வெற்றி பெறும் நிலையில் உள்ளது.

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Daily Thanthi
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