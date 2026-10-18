2-வது டெஸ்ட்: காயத்திலிருந்து மீண்டு களமிறங்கத் தயாராகும் ரபாடா

டர்பன்,
ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிரான முதல் டெஸ்ட் போட்டியில் படுதோல்வியடைந்த தென்னாப்பிரிக்க அணிக்கு, நட்சத்திர வேகப்பந்து வீச்சாளர் காகிசோ ரபாடா திரும்புவது மிகப்பெரிய நம்பிக்கையை அளித்துள்ளது.
தென்னாப்பிரிக்கா - ஆஸ்திரேலியா அணிகளுக்கு இடையிலான முதல் டெஸ்ட் போட்டி டர்பனில் நடைபெற்றது. இதில் ஆஸ்திரேலிய அணி 214 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றி பெற்றது. இதனால் மூன்று போட்டிகள் கொண்ட டெஸ்ட் தொடரில் ஆஸ்திரேலியா 1-0 என்ற கணக்கில் முன்னிலை பெற்றுள்ளது.
இந்தப் போட்டியில் தொடைத் தசை காயம் காரணமாக ரபாடா விளையாடவில்லை. தென்னாப்பிரிக்க அணியின் பந்துவீச்சில் அவரது இல்லாமை பெரும் பின்னடைவாக அமைந்தது.
இந்நிலையில், ரபாடா காயத்திலிருந்து குணமடைந்து மீண்டும் விளையாடத் தயாராகியுள்ளார். இதனால் கெபர்ஹாவில் நடைபெறும் இரண்டாவது டெஸ்ட் போட்டியில் அவர் களமிறங்குவார் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
ரபாடா அணிக்குத் திரும்புவது பந்துவீச்சுப் படைக்கு கூடுதல் பலத்தை அளிப்பதுடன், சக வீரர்களின் நம்பிக்கையையும் அதிகரிக்கும் என்று தென்னாப்பிரிக்க கேப்டன் டெம்பா பவுமா தெரிவித்துள்ளார்.
ரபாடா அணிக்குத் திரும்புவது தென்னாப்பிரிக்காவின் பந்துவீச்சை வலுப்படுத்தும் என்றாலும், பேட்டிங்கிலும் அந்த அணி முன்னேற்றம் காண வேண்டியது அவசியமாக உள்ளது.
இரண்டாவது டெஸ்ட் போட்டி அக்டோபர் 18 முதல் 22 வரை கெபர்ஹாவில் நடைபெறத் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. முதல் போட்டியில் ஏற்பட்ட தோல்விக்குப் பதிலடி கொடுத்து தொடரைச் சமன் செய்ய தென்னாப்பிரிக்கா முயற்சிக்கும்.