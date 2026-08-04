2-வது டெஸ்ட்: வெஸ்ட் இண்டீஸ் 344 ரன்களுக்கு ஆட்டமிழப்பு

டிரினிடாட்,
பாகிஸ்தானுக்கு எதிரான 2-வது டெஸ்ட் கிரிக்கெட் போட்டியின் முதல் இன்னிங்ஸில் வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி 344 ரன்களுக்கு ஆல் அவுட் ஆனது. டிரினிடாட்டின் குயின்ஸ் பார்க் ஓவல் மைதானத்தில் நடைபெற்று வரும் இந்தப் போட்டியில், தொடக்கம் முதல் வெஸ்ட் இண்டீஸ் தடுமாறியது. தொடர்ந்து வெஸ்ட் இண்டீஸ் தரப்பில் ஜஸ்டின் கிரீவ்ஸ் 73 ரன்களும், கேப்டன் ரோஸ்டன் சேஸ் 70 ரன்களும் எடுத்து அணியை சரிவிலிருந்து மீட்டனர்.
இதனால் வெஸ்ட் இண்டீஸ் 105.4 ஓவர்களில் 344 ரன்களுக்கு ஆட்டமிழந்தது.
பாகிஸ்தான் தரப்பில் சுழற்பந்துவீச்சாளர் சஜித் கான் 4 விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றினார்.
இதையடுத்து முதல் இன்னிங்ஸை தொடங்கிய பாகிஸ்தான் அணியில் அஸான் அவாய்ஸ், அப்துல்லா ஷபீக் மற்றும் பாபர் அசாம் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தினர்.அஸான் அவாய்ஸ் அரைசதமடித்து அசத்தினார்.அவர் 555 ரன்களில் வெளியேறினார் .
தொடர்ந்து சிறப்பாக விளையாடிய ஷபீக் சதமும், பாபர் அரைசதமும் பதிவு செய்து அபார கூட்டணியை அமைத்து அணியை வலுவான நிலைக்கு கொண்டு சென்றனர். இதனால் 2வது நாள் முடிவில் 2 விக்கெட் இழப்பிற்கு பாகிஸ்தான் அணி 266 ரன்கள் எடுத்தது. ஷபீக் 107 ரன்களும், சதமும், பாபர் 86 ரன்களுடன் ஆட்டமிழக்காமல் களத்தில் உள்ளனர்.