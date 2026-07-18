3வது ஒருநாள் போட்டி: இந்திய அணியில் ஹர்ஷ் துபே சேர்ப்பு

பர்மிங்காம்,
இங்கிலாந்தில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டுள்ள இந்திய கிரிக்கெட் அணி, 3 போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் தொடரில் விளையாடி வருகிறது. பர்மிங்காமில் நடைபெற்ற முதல் ஒருநாள் போட்டியில் இந்தியா 6 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்று தொடரில் 1-0 என்ற கணக்கில் முன்னிலை பெற்றிருந்தது.
இந்த நிலையில், இந்தியா இங்கிலாந்து அணிகளுக்கு இடையிலான 2-வது ஒருநாள் போட்டி கார்டிப்பில் உள்ள சோபியா கார்டன்ஸ் மைதானத்தில் நேற்று முன்தினம் நடைபெற்றது.
இதில் இங்கிலாந்து அணி வெற்றி பெற்றது. இதனால் தொடர் 1-1 என சமன் ஆனது.
இரு அணிகளுக்கும் இடையேயான 3வது ஒருநாள் போட்டி நாளை நடைபெற உள்ளது.
இந்திய அணியின் ஆல்-ரவுண்டர் வாஷிங்டன் சுந்தர், தொடைப்பகுதியில் ஏற்பட்ட காயம் காரணமாக இங்கிலாந்துக்கு எதிரான 3வது ஒருநாள் போட்டியில் இருந்து விலகியுள்ளார். அவருக்குப் பதிலாக ஹர்ஷ் துபே இந்திய அணியில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளார்.
அணியில் சேர்க்கப்பட்டுள்ள இடதுகை சுழற்பந்து வீச்சு ஆல்-ரவுண்டர் ஹர்ஷ் துபே, சமீபத்தில் ஆப்கானிஸ்தானுக்கு எதிரான தொடரில் இந்திய அணிக்காக ஒருநாள் கிரிக்கெட்டில் அறிமுகமானார். தரம்சாலாவில் நடைபெற்ற தனது அறிமுக போட்டியில் 47 ரன்களுக்கு 3 விக்கெட்டுகள் வீழ்த்தி கவனம் ஈர்த்திருந்தார்.