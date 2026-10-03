3-வது ஒருநாள் போட்டி - கே.எல்.ராகுல் அதிரடி சதம்... இந்தியா 351 ரன்கள் குவிப்பு

இந்தியா - வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணிகளுக்கு இடையிலான 3-வது ஒருநாள் போட்டி நியூ சண்டிகரில் நடைபெற்று வருகிறது. இதில் டாஸ் வென்ற இந்திய அணி முதலில் பேட்டிங்கைத் தேர்வு செய்தது.
தொடரின் முதல் இரண்டு போட்டிகளிலும் முதலில் பேட்டிங் செய்யாத இந்திய அணி, இந்தப் போட்டியில் முதன்முறையாக பேட்டிங் செய்தது. ஆனால், தொடக்கத்திலேயே இந்திய அணிக்கு அதிர்ச்சி காத்திருந்தது.
ஜெய்டன் சீல்ஸ் வீசிய பந்தில் சுப்மன் கில் தனது விக்கெட்டை இழந்தார். தொடர்ந்து களமிறங்கிய விராட் கோலி, தான் எதிர்கொண்ட முதல் பந்திலேயே ஆட்டமிழந்து ‘கோல்டன் டக்’ ஆனார்.
இதையடுத்து இணைந்த ரோஹித் சர்மா - ருதுராஜ் கெய்க்வாட் ஜோடி, இந்திய அணியை சரிவில் இருந்து மீட்டது. இருவரும் சிறப்பாக விளையாடி ரன்களைக் குவித்தனர்.
சதம் அடிப்பார் என எதிர்பார்க்கப்பட்ட ரோஹித் சர்மா, 85 பந்துகளில் 92 ரன்கள் எடுத்த நிலையில் ஆட்டமிழந்தார். மறுமுனையில் சிறப்பாக விளையாடிய ருதுராஜ் கெய்க்வாட், 69 பந்துகளில் 57 ரன்கள் எடுத்து விக்கெட்டை இழந்தார்.
இதன்பின்னர் களமிறங்கிய கே.எல். ராகுல் அதிரடியாக விளையாடி இந்திய அணியின் ஸ்கோரை உயர்த்தினார்.
சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய ராகுல், ஒருநாள் கிரிக்கெட்டில் தனது 9-வது சதத்தை பதிவு செய்து அசத்தினார். இறுதிவரை ஆட்டமிழக்காமல் இருந்த அவர், 87 பந்துகளில் 129 ரன்கள் குவித்தார்.
50 ஓவர்கள் முடிவில் இந்திய அணி 7 விக்கெட்டுகளை இழந்து 351 ரன்கள் எடுத்துள்ளது.
இதையடுத்து, 352 ரன்கள் எடுத்தால் வெற்றி என்ற இலக்குடன் வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி களமிறங்க உள்ளது.