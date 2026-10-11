3-வது டி20: தோல்விக்கு பதிலடி கொடுக்குமா இந்தியா? - வெஸ்ட் இண்டீஸுடன் இன்று மோதல்

இந்தூர்,
இந்தியா – வெஸ்ட்இண்டீஸ் அணிகள் இடையிலான 3-வது 20 ஓவர் கிரிக்கெட் போட்டி மத்தியப் பிரதேச மாநிலம் இந்தூரில் உள்ள ஹோல்கர் மைதானத்தில் இன்று நடைபெறுகிறது.
இந்தியாவுக்கு சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டுள்ள வெஸ்ட்இண்டீஸ் அணி, 5 போட்டிகள் கொண்ட 20 ஓவர் தொடரில் விளையாடி வருகிறது. லக்னோவில் நடைபெற்ற முதல் போட்டியில் இந்திய அணி 8 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றது.
இதையடுத்து ராஞ்சியில் நடைபெற்ற 2-வது போட்டியில் வெஸ்ட்இண்டீஸ் அணி 6 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்று தொடரை 1-1 என சமன் செய்தது. மேலும், தொடர்ந்து 10 போட்டிகளில் வெற்றி பெற்றிருந்த இந்திய அணியின் வெற்றிப் பயணத்துக்கும் அந்த அணி முற்றுப்புள்ளி வைத்தது.
முதல் போட்டியில் வெஸ்ட்இண்டீஸ் அணியை 171 ரன்களுக்குள் கட்டுப்படுத்திய இந்திய அணி, அந்த இலக்கை 5 ஓவர்கள் மீதமிருந்த நிலையில் எளிதாக எட்டியது.
ஆனால், 2-வது போட்டியில் முதலில் பேட்டிங் செய்த இந்திய அணி 250 ரன்கள் இலக்கை நிர்ணயித்தும், வெஸ்ட்இண்டீஸ் அணியின் அதிரடி ஆட்டத்தைக் கட்டுப்படுத்த முடியாமல் தோல்வியை சந்தித்தது.
இந்த தோல்வியில் செய்த தவறுகளை சரிசெய்து மீண்டும் வெற்றிப் பாதைக்குத் திரும்ப இந்திய வீரர்கள் முயற்சிப்பார்கள் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
தொடரில் முன்னிலை பெற இரு அணிகளும் போராடும் என்பதால், இன்றைய போட்டி ரசிகர்களிடையே எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.