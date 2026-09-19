கிரிக்கெட்

3-வது டி20: இங்கிலாந்து அணிக்கு 125 ரன்கள் இலக்கு நிர்ணயித்த இலங்கை

இலங்கை அணியால் பெரிய ஸ்கோரை எட்ட முடியவில்லை.
3-வது டி20: இங்கிலாந்து அணிக்கு 125 ரன்கள் இலக்கு நிர்ணயித்த இலங்கை
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மான்செஸ்டர்,

இங்கிலாந்துக்கு எதிரான 3-வது மற்றும் கடைசி டி20 போட்டியில் இலங்கை அணி 124 ரன்களுக்கு அனைத்து விக்கெட்டுகளையும் இழந்தது.

மான்செஸ்டரில் உள்ள எமிரேட்ஸ் ஓல்டு டிராஃபோர்டு மைதானத்தில் நடைபெற்ற இந்த போட்டியில் டாஸ் வென்ற இங்கிலாந்து அணி முதலில் பந்துவீச்சை தேர்வு செய்தது.

இதையடுத்து முதலில் பேட்டிங் செய்த இலங்கை அணிக்கு தொடக்க வீரர் பதும் நிசாங்கா சிறப்பான தொடக்கம் கொடுத்தார். இருப்பினும், இங்கிலாந்து பந்துவீச்சாளர்கள் தொடர்ந்து விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தியதால் இலங்கை அணியால் பெரிய ஸ்கோரை எட்ட முடியவில்லை.

இலங்கை அணியில் பதும் நிசாங்கா 36 ரன்களும், கமிந்து மெண்டிஸ் 35 ரன்களும் எடுத்தனர். மற்ற பேட்ஸ்மேன்கள் பெரிய அளவில் ரன்கள் சேர்க்கத் தவறினர்.

இதனால் இலங்கை அணியின் ரன் வேகம் தொடர்ந்து குறைந்தது. அடுத்தடுத்து விக்கெட்டுகளை இழந்த இலங்கை அணி இறுதியில் 20 ஓவர்களில் 124 ரன்களுக்கு ஆல்-அவுட் ஆனது.

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Daily Thanthi
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