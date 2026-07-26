ஜிம்பாப்வேக்கு எதிரான டி20 தொடர் வெற்றி - இந்திய கேப்டன் ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் கூறியது என்ன?

ஹராரே,
இந்தியா - ஜிம்பாப்வே அணிகள் இடையிலான 3-வது மற்றும் கடைசி டி20 போட்டி இன்று ஹராரேயில் நடைபெற்றது. டாஸ் வென்ற இந்திய அணி முதலில் பேட்டிங் செய்து, 20 ஓவர்களில் 5 விக்கெட் இழப்புக்கு 192 ரன்கள் குவித்தது.
193 ரன்கள் என்ற இலக்குடன் களமிறங்கிய ஜிம்பாப்வே அணி, இந்திய பந்துவீச்சாளர்களின் துல்லியமான பந்துவீச்சை சமாளிக்க முடியாமல் 20 ஓவர்களில் 7 விக்கெட் இழப்புக்கு 157 ரன்கள் மட்டுமே எடுத்தது. இதன் மூலம் இந்தியா 35 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்று, 3 போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரை 3-0 என்ற கணக்கில் முழுமையாக கைப்பற்றி ஜிம்பாப்வே அணியை ஒயிட்வாஷ் செய்தது.
போட்டிக்கு பிறகு பேசிய இந்திய அணியின் கேப்டன் ஸ்ரேயாஸ் ஐயர், "இளம் வீரர்கள் எவ்வளவு பயமற்றவர்களாக விளையாடுகிறார்கள் என்பதை நாம் பார்த்தோம். அவர்கள் களத்தில் மிகுந்த ஆற்றலையும், வெற்றிக்கான தீவிர மனப்பான்மையையும் வெளிப்படுத்தினர்.
அவர்களிடம் இருந்து சிறந்த ஆட்டம் வெளிப்படுவது அணிக்கு மிகப்பெரிய பலன். அவர்கள் எந்தவித அழுத்தமும் இல்லாமல், இயல்பாகவும் தன்னம்பிக்கையுடனும் விளையாட வேண்டும். அப்போதுதான் அவர்களால் தங்களது முழு திறமையையும் வெளிப்படுத்த முடியும்" என்று தெரிவித்தார்.