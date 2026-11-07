3-வது டெஸ்ட்: இந்தியா ஏ - நியூசிலாந்து ஏ அணிகள் இன்று மோதல்

இந்தியா 'ஏ' – நியூசிலாந்து 'ஏ' அணிகள் இடையிலான அதிகாரபூர்வமற்ற 3-வது மற்றும் கடைசி 4 நாள் டெஸ்ட் கிரிக்கெட் போட்டி இன்று (நவம்பர் 7) நியூசிலாந்தின் லிங்கன் நகரில் உள்ள பெர்ட் சட்க்ளிப் ஓவல் மைதானத்தில் தொடங்குகிறது.
துருவ் ஜூரெல் தலைமையிலான இந்திய 'ஏ' அணியில் முன்னணி வேகப்பந்து வீச்சாளர் ஜஸ்பிரித் பும்ரா, பிரசித் கிருஷ்ணா மற்றும் ஆல்-ரவுண்டர் ரவீந்திர ஜடேஜா ஆகியோர் களமிறங்குவது இப்போட்டியின் முக்கியத்துவத்தை அதிகரித்துள்ளது.
நியூசிலாந்துக்கு எதிரான டெஸ்ட் தொடருக்கு முன்பாக இந்திய வீரர்கள் தங்களது திறமையையும் உடற்தகுதியையும் நிரூபிக்க இந்தப் போட்டி நல்ல வாய்ப்பாக அமையும்.
குறிப்பாக, காயத்திலிருந்து மீண்டுள்ள பிரசித் கிருஷ்ணா நீண்ட நேரம் பந்துவீசி தனது உடற்தகுதியை நிரூபிப்பதில் கவனம் செலுத்துவார். பும்ரா தனது வேகம், துல்லியம் மற்றும் பந்தை ஸ்விங் செய்யும் திறனை வெளிப்படுத்துவார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அதேபோல், பேட்டிங் மற்றும் சுழற்பந்து வீச்சில் சிறப்பான பங்களிப்பை அளிக்கக்கூடிய ரவீந்திர ஜடேஜாவின் ஆட்டமும் கவனிக்கப்படும். கேப்டன் துருவ் ஜூரெல், யஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வால், கே.எல்.ராகுல், சாய் சுதர்சன் உள்ளிட்ட வீரர்களுக்கும் இந்தப் போட்டி முக்கியமானதாகும்.
இந்தத் தொடரின் முதல் இரண்டு போட்டிகளும் டிராவில் முடிவடைந்துள்ளன. இதனால் கடைசிப் போட்டியில் வெற்றி பெற்று தொடரை நிறைவு செய்ய இரு அணிகளும் முனைப்பு காட்டும். இந்தியாவின் முன்னணி வீரர்கள் டெஸ்ட் போட்டிகளுக்கான ஆட்டத்திறன் மற்றும் உடற்தகுதியை மேம்படுத்திக்கொள்ள இந்த நான்கு நாள் ஆட்டம் உதவும் என்பதால் கிரிக்கெட் ரசிகர்கள் மத்தியில் பெரும் எதிர்பார்ப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.