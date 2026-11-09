மழையால் 3-வது நாள் ஆட்டம் ரத்து... நியூசிலாந்து ஏ அணிக்கு எதிராக வலுவான நிலையில் இந்தியா ஏ

லிங்கன்,
நியூசிலாந்து ஏ அணிக்கு எதிரான 3-வது அதிகாரப்பூர்வமற்ற டெஸ்ட் போட்டியின் 3-வது நாள் ஆட்டம் மழை காரணமாக ஒரு பந்துகூட வீசப்படாமல் முழுமையாக ரத்து செய்யப்பட்டது. இதனால் இந்தியா ஏ அணி 428 ரன்கள் முன்னிலையுடன் வலுவான நிலையில் உள்ளது.
நியூசிலாந்தின் லிங்கன் நகரில் நடைபெற்று வரும் இந்த 4 நாள் போட்டியில் முதலில் பேட்டிங் செய்த இந்தியா ஏ அணி, தனது முதல் இன்னிங்ஸில் 464 ரன்களுக்கு 5 விக்கெட்டுகளை இழந்து டிக்ளேர் செய்தது.
இந்திய அணியின் தொடக்க வீரர் யஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வால் 102 ரன்கள் அடித்து சதம் விளாசினார். சாய் சுதர்சன் 88 ரன்களும், கேப்டன் துருவ் ஜூரெல் 71 ரன்களும் எடுத்தனர். திலக் வர்மா 81 ரன்களுடனும், வாஷிங்டன் சுந்தர் 50 ரன்களுடனும் ஆட்டமிழக்காமல் இருந்தனர். ரவீந்திர ஜடேஜா 25 ரன்கள் எடுத்தார்.
இதையடுத்து தனது முதல் இன்னிங்ஸைத் தொடங்கிய நியூசிலாந்து ஏ அணி, 14 ஓவர்களில் 2 விக்கெட் இழப்புக்கு 36 ரன்கள் எடுத்திருந்தது. அந்த அணியின் ரைஸ் மரியு, கர்டிஸ் ஹீஃபி ஆகிய இருவரின் விக்கெட்டுகளையும் இந்திய வேகப்பந்து வீச்சாளர் பிரசித் கிருஷ்ணா வீழ்த்தினார்.
இதன் மூலம் இந்தியா ஏ அணி 428 ரன்கள் முன்னிலையில் உள்ளது. இந்த நிலையில், தொடர்ந்து பெய்த மழையால் 3-வது நாள் ஆட்டம் முழுமையாக ரத்து செய்யப்பட்டது.
தொடைப் பின்பகுதி தசைநார் காயத்திலிருந்து மீண்டு வந்துள்ள பிரசித் கிருஷ்ணா, இந்தப் போட்டியின் மூலம் மீண்டும் களமிறங்கியுள்ளார். மறுபுறம், ஜஸ்பிரித் பும்ரா 2-வது நாள் ஆட்டத்தில் 6 ஓவர்கள் வீசி, ஒரு மெய்டனுடன் 11 ரன்கள் மட்டுமே விட்டுக்கொடுத்தார். ஆனால் அவருக்கு விக்கெட் கிடைக்கவில்லை.
சௌராஷ்டிரா அணிக்காக ரஞ்சி கோப்பை தொடரில் 2 போட்டிகளில் விளையாடிய பிறகு இந்தியா ஏ அணியில் இணைந்த ரவீந்திர ஜடேஜா, 2-வது நாளில் பந்துவீசவில்லை. கடைசி நாளில் அவருக்கு பந்துவீச வாய்ப்பு கிடைக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
ஏற்கெனவே இந்தத் தொடரின் முதல் 2 போட்டிகளும் டிராவில் முடிந்துள்ளன. தற்போது 3-வது போட்டியின் 3-வது நாள் ஆட்டமும் மழையால் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளதால், கடைசி நாளில் ஆட்டம் நடைபெற்றாலும் இந்தப் போட்டி டிராவில் முடிவதற்கான வாய்ப்பு அதிகமாக உள்ளது.