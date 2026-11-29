ஆஸ்திரேலியா – இங்கிலாந்து அணிகள் இடையிலான 5 போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரின் 4-வது ஆட்டம் இன்று (நவம்பர் 29) சிட்னியில் நடைபெறுகிறது. ஏற்கெனவே நடைபெற்ற 3 போட்டிகளின் முடிவில் இங்கிலாந்து அணி 2-1 என்ற கணக்கில் முன்னிலை வகிக்கிறது. இதனால் இன்றைய ஆட்டத்தில் வெற்றி பெற்றால் இன்னும் ஒரு போட்டி மீதமிருக்கும்போதே தொடரைக் கைப்பற்றும் வாய்ப்பு இங்கிலாந்து அணிக்கு கிடைத்துள்ளது. அதேவேளையில் சொந்த மண்ணில் விளையாடும் ஆஸ்திரேலிய அணி வெற்றி பெற்று தொடரை 2-2 என சமன் செய்யும் முனைப்பில் களமிறங்குகிறது.
இந்தத் தொடரின் முதல் டி20 போட்டியில் ஆஸ்திரேலிய அணி 3 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றது. இதையடுத்து நடைபெற்ற 2-வது போட்டியில் இங்கிலாந்து அணி அதிரடியாக விளையாடி 8 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்று தொடரை சமன் செய்தது. தொடர்ந்து பிரிஸ்பேனில் நடைபெற்ற 3-வது போட்டியில் இங்கிலாந்து பந்துவீச்சாளர்கள் அபாரமாகச் செயல்பட்டனர். அந்தப் போட்டியில் ஆஸ்திரேலிய அணி வெறும் 108 ரன்களுக்கு சுருண்டது. இங்கிலாந்து வீரர் ஜேமி ஓவர்டன் 5 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தி அசத்தினார். பின்னர் டக்வொர்த் லூயிஸ் முறையில் நிர்ணயிக்கப்பட்ட இலக்கை இங்கிலாந்து அணி எளிதாக எட்டி 7 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றது.
இன்றைய போட்டியில் இங்கிலாந்து அணியின் கேப்டன் ஹாரி புரூக், தொடக்க வீரர்கள் பில் சால்ட் மற்றும் அனியூரின் டொனால்ட் ஆகியோர் மீது அதிக எதிர்பார்ப்பு ஏற்பட்டுள்ளது. குறிப்பாக கடந்த போட்டிகளில் இங்கிலாந்து பேட்ஸ்மேன்கள் அதிரடியாக விளையாடி ரன்கள் குவித்துள்ளனர். பந்துவீச்சில் ஜேமி ஓவர்டன், அடில் ரஷித், சாம் கரன் ஆகியோர் ஆஸ்திரேலிய பேட்ஸ்மேன்களுக்கு நெருக்கடி கொடுக்க வாய்ப்புள்ளது.
மறுபுறம் ஆஸ்திரேலிய அணியில் மிட்செல் மார்ஷ், டிம் டேவிட், நிகில் சவுத்ரி, ஆடம் ஜாம்பா ஆகியோர் சிறப்பாகச் செயல்பட வேண்டிய கட்டாயத்தில் உள்ளனர். இந்தத் தொடரில் நிகில் சவுத்ரி 130 ரன்கள் எடுத்து ஆஸ்திரேலிய அணியின் அதிக ரன்கள் எடுத்த வீரராக உள்ளார். கடந்த போட்டியில் பேட்டிங் மற்றும் பந்துவீச்சில் ஏற்பட்ட சரிவிலிருந்து மீண்டு வர வேண்டிய நெருக்கடி அந்த அணிக்கு ஏற்பட்டுள்ளது.
சிட்னி கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெறும் இந்தப் போட்டி இந்திய நேரப்படி பிற்பகல் 1.45 மணிக்குத் தொடங்குகிறது. இந்த மைதானத்தின் முதல் இன்னிங்ஸ் சராசரி டி20 ஸ்கோர் சுமார் 173 ரன்களாக இருப்பதால், பேட்ஸ்மேன்களுக்கும் பந்துவீச்சாளர்களுக்கும் இடையே கடுமையான போட்டி நிலவும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இன்றைய ஆட்டத்தில் இங்கிலாந்து வெற்றி பெற்றால் தொடரை 3-1 எனக் கைப்பற்றும். ஆஸ்திரேலியா வெற்றி பெற்றால் தொடர் 2-2 என சமநிலையை எட்டும். இதனால் இரு அணிகளுக்கும் இந்தப் போட்டி மிக முக்கியமானதாக அமைந்துள்ளது.