4வது டி20: இந்தியா - இங்கிலாந்து நாளை மோதல்

லண்டன்,
இங்கிலாந்துக்கு எதிரான மூன்றாவது டி20 போட்டி நேற்று இரவு நடைபெற்றது. இதில், முதலில் பேட்டிங் செய்த இங்கிலாந்து அணி, நிர்ணயிக்கப்பட்ட 20 ஓவர்களில் 7 விக்கெட் இழப்புக்கு 201 ரன்கள் குவித்தது. இதியடுத்து, 202 ரன்கள் என்ற கடினமான இலக்கை நோக்கி களம் இறங்கிய இந்திய அணி, இங்கிலாந்தின் வேகப்பந்து வீச்சை எதிர்கொள்ள முடியாமல் அடுத்தடுத்து விக்கெட்டுகளை இழந்தது. இந்திய அணி 11.4 ஓவர்களில் வெறும் 76 ரன்களுக்கு ஆல்-அவுட் ஆகி படுதோல்வியடைந்தது.
இதன் மூலம் ஐந்து போட்டிகள் கொண்ட இந்த தொடரில் 2-0 என்ற கணக்கில் இங்கிலாந்து முன்னிலை வகிக்கிறது.
இரு அணிகளுக்கும் இடையேயான 4வது டி20 போட்டி நாளை நடைபெற உள்ளது. இந்த போட்டியில் வென்று தொடரை வெல்ல இங்கிலாந்து அணி முயற்சிக்கும். அதேநேரம் தோல்விக்கு பதிலடி கொடுக்க இந்திய அணி முனைப்பு காட்டும்.