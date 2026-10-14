4-வது டி20 - வெஸ்ட் இண்டீஸுக்கு எதிராக டாஸ் வென்ற இந்தியா பந்துவீச்சு தேர்வு

ஐதராபாத்,
4-வது டி20 போட்டியில் வெஸ்ட் இண்டீஸுக்கு எதிராக டாஸ் வென்ற இந்தியா பந்துவீச்சு தேர்வு செய்துள்ளது.
இந்தியாவுக்கு வந்துள்ள வெஸ்ட் இண்டீஸ் கிரிக்கெட் அணி 5 போட்டிகள் கொண்ட 20 ஓவர் தொடரில் பங்கேற்றுள்ளது. இதில் முதலாவது மற்றும் 3-வது ஆட்டத்தில் இந்தியாவும், 2-வது ஆட்டத்தில் வெஸ்ட் இண்டீசும் வெற்றி பெற்றன. தொடரில் இந்தியா 2-1 என்ற கணக்கில் முன்னிலை வகிக்கிறது.
இவ்விரு அணிகள் இடையிலான 4-வது 20 ஓவர் போட்டி ஐதராபாத்தில் உள்ள ராஜீவ்காந்தி ஸ்டேடியத்தில் இன்று (புதன்கிழமை) இரவு 7 மணிக்கு நடக்கிறது.
இந்த நிலையில் இப்போட்டிக்கான டாஸ் போடப்பட்டது. இதில் டாஸ் வென்ற இந்திய அணி பந்துவீச்சு தேர்வு செய்துள்ளது. அதன்படி வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி முதலில் பேட்டிங் செய்ய உள்ளது.
ஐதராபாத்தும் பேட்டிங்குக்கு சொர்க்கபுரியான ஒரு ஆடுகளமாகும். 2024-ம் ஆண்டில் இந்திய அணி இங்கு வங்காளதேசத்துக்கு எதிராக 297 ரன்கள் குவித்ததே அதற்கு சான்று.
அதனால் முந்தைய ஆட்டங்களை போன்றே ரசிகர்களுக்கு இங்கும் ரன் விருந்து காத்திருக்கிறது என்றே சொல்லலாம்.