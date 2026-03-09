அதிக ஐசிசி கோப்பைகள் வென்ற டாப் 5 அணிகள் - இந்தியா எந்த இடத்தில்?

சென்னை,
சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் ஐசிசி தொடர்களில் அதிக கோப்பைகள் வென்ற அணிகளின் பட்டியலில் ஆஸ்திரேலியா முதலிடத்தில் உள்ளது. இந்தியா உள்ளிட்ட பல அணிகளும் இந்த பட்டியலில் இடம்பெற்றுள்ளன. அவற்றில் முதல் ஐந்து அணிகள் குறித்து தற்போது பார்க்கலாம்.
1. ஆஸ்திரேலியா - 10 ஐசிசி கோப்பைகள்
ஐசிசி வரலாற்றில் மிகவும் வெற்றிகரமான அணியாக ஆஸ்திரேலியா திகழ்கிறது. அவர்கள் மொத்தம் 10 ஐசிசி கோப்பைகளை வென்றுள்ளனர்.
ஐசிசி கிரிக்கெட் உலகக் கோப்பை - 6 முறை (1987, 1999, 2003, 2007, 2015, 2023)
ஐசிசி ஆண்கள் டி20 உலகக் கோப்பை - 1 முறை (2021)
ஐசிசி சாம்பியன்ஸ் டிரோபி - 2 முறை (2006, 2009)
ஐசிசி உலக டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப் - 1 முறை (2023)
2. இந்தியா - 8 ஐசிசி கோப்பைகள்
சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் மிகவும் வலுவான அணிகளில் ஒன்றாக இந்தியா கருதப்படுகிறது. குறிப்பாக குறைந்த ஓவர் போட்டிகளில் இந்தியா சிறந்து விளங்குகிறது.
ஐசிசி கிரிக்கெட் உலகக் கோப்பை - 2 முறை (1983, 2011)
ஐசிசி சாம்பியன்ஸ் டிரோபி - 3 முறை (2002 – பகிர்வு, 2013, 2025)
ஐசிசி ஆண்கள் டி20 உலகக் கோப்பை - 3 முறை (2007, 2024, 2026)
3. வெஸ்ட் இண்டீஸ் - 5 ஐசிசி கோப்பைகள்
ஒருகாலத்தில் உலக கிரிக்கெட்டில் ஆதிக்கம் செலுத்திய அணியாக வெஸ்ட் இண்டீஸ் இருந்தது.
ஐசிசி கிரிக்கெட் உலகக் கோப்பை - 2 முறை (1975, 1979)
ஐசிசி ஆண்கள் டி20 உலகக் கோப்பை - 2 முறை (2012, 2016)
ஐசிசி சாம்பியன்ஸ் டிரோபி - 1 முறை (2004)
4. பாகிஸ்தான் - 3 ஐசிசி கோப்பைகள்
ஐசிசி கிரிக்கெட் உலகக் கோப்பை - 1 முறை (1992)
ஐசிசி ஆண்கள் டி20 உலகக் கோப்பை - 1 முறை (2009)
ஐசிசி சாம்பியன்ஸ் டிரோபி - 1 முறை (2017)
5. இலங்கை - 3 ஐசிசி கோப்பைகள்
ஐசிசி கிரிக்கெட் உலகக் கோப்பை – 1 முறை (1996)
ஐசிசி சாம்பியன்ஸ் டிரோபி – 1 முறை (2002 – இந்தியாவுடன் பகிர்வு)
ஐசிசி ஆண்கள் டி20 உலகக் கோப்பை – 1 முறை (2014)