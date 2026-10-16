கிரிக்கெட்

வெஸ்ட் இண்டீஸுக்கு எதிரான 5-வது டி20: இந்திய அணியில் புவனேஷ்வர் குமார் சேர்ப்பு

இந்திய வேகப்பந்து வீச்சாளர் அர்ஷ்தீப் சிங்கிற்கு தோள்பட்டையில் காயம் ஏற்பட்டது.
புவனேஷ்வர் குமார்
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புதுடெல்லி,

வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணிக்கு எதிரான 5-வது மற்றும் கடைசி டி20 போட்டிக்கான இந்திய அணியில் வேகப்பந்து வீச்சாளர் புவனேஷ்வர் குமார் சேர்க்கப்பட்டுள்ளார்.

கடைசிப் போட்டி

இந்தியாவில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டுள்ள ஷாய் ஹோப் தலைமையிலான வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி, 5 போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரில் விளையாடி வருகிறது.

லக்னோவில் நடைபெற்ற முதல் போட்டியில் இந்திய அணி 8 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றது. ராஞ்சியில் நடைபெற்ற 2-வது போட்டியில் வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி 6 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் வென்றது. இந்தூரில் நடந்த 3-வது போட்டியில் இந்தியா 14 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றது.

இதற்கிடையே, ஐதராபாத்தில் நடைபெற்ற 4-வது போட்டியில் வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி 24 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்று தொடரை 2-2 என சமன் செய்தது.

இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான 5-வது மற்றும் கடைசி டி20 போட்டி நாளை பெங்களூருவில் நடைபெறுகிறது. இந்த போட்டியில் வெற்றி பெறும் அணி தொடரைக் கைப்பற்றும்.

புவனேஷ்வர் குமாருக்கு வாய்ப்பு

இதற்கிடையில், ஐதராபாத்தில் நடைபெற்ற 4-வது டி20 போட்டியின்போது இந்திய வேகப்பந்து வீச்சாளர் அர்ஷ்தீப் சிங்கிற்கு தோள்பட்டையில் காயம் ஏற்பட்டது.

இதையடுத்து, அவர் கடைசிப் போட்டியில் விளையாடுவது கேள்விக்குறியாகியுள்ளது. இந்நிலையில், அனுபவம் வாய்ந்த வேகப்பந்து வீச்சாளர் புவனேஷ்வர் குமார் இந்திய அணியில் இணைந்துள்ளார்.

வெஸ்ட் இண்டீஸ்
டி20
Bhuvneshwar Kumar
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Daily Thanthi
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