வெஸ்ட் இண்டீஸுக்கு எதிரான 5-வது டி20: இந்திய அணியில் புவனேஷ்வர் குமார் சேர்ப்பு

புதுடெல்லி,
வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணிக்கு எதிரான 5-வது மற்றும் கடைசி டி20 போட்டிக்கான இந்திய அணியில் வேகப்பந்து வீச்சாளர் புவனேஷ்வர் குமார் சேர்க்கப்பட்டுள்ளார்.
இந்தியாவில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டுள்ள ஷாய் ஹோப் தலைமையிலான வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி, 5 போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரில் விளையாடி வருகிறது.
லக்னோவில் நடைபெற்ற முதல் போட்டியில் இந்திய அணி 8 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றது. ராஞ்சியில் நடைபெற்ற 2-வது போட்டியில் வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி 6 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் வென்றது. இந்தூரில் நடந்த 3-வது போட்டியில் இந்தியா 14 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றது.
இதற்கிடையே, ஐதராபாத்தில் நடைபெற்ற 4-வது போட்டியில் வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி 24 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்று தொடரை 2-2 என சமன் செய்தது.
இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான 5-வது மற்றும் கடைசி டி20 போட்டி நாளை பெங்களூருவில் நடைபெறுகிறது. இந்த போட்டியில் வெற்றி பெறும் அணி தொடரைக் கைப்பற்றும்.
இதற்கிடையில், ஐதராபாத்தில் நடைபெற்ற 4-வது டி20 போட்டியின்போது இந்திய வேகப்பந்து வீச்சாளர் அர்ஷ்தீப் சிங்கிற்கு தோள்பட்டையில் காயம் ஏற்பட்டது.
இதையடுத்து, அவர் கடைசிப் போட்டியில் விளையாடுவது கேள்விக்குறியாகியுள்ளது. இந்நிலையில், அனுபவம் வாய்ந்த வேகப்பந்து வீச்சாளர் புவனேஷ்வர் குமார் இந்திய அணியில் இணைந்துள்ளார்.