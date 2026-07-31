6,4,0,2.. தோனி, கோலி, ரோகித்தால் எட்ட முடியாத மைல்கல்... ரஹானே படைத்த அரிய சாதனை

மும்பை,
இந்திய கிரிக்கெட் அணியின் முன்னாள் வீரர் அஜிங்க்யா ரஹானே, சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் இருந்து ஓய்வு பெற்றிருந்தாலும், இந்திய டெஸ்ட் கிரிக்கெட் வரலாற்றில் அவருக்கே உரிய ஒரு அரிய சாதனையை விட்டு சென்றுள்ளார். இந்திய அணியை வழிநடத்திய எந்தவொரு டெஸ்ட் போட்டியிலும் அவர் தோல்வியை சந்திக்காத ஒரே கேப்டன்களில் முக்கிய இடத்தை பிடித்துள்ளார்.
2017 முதல் 2021 வரை இந்திய அணியின் கேப்டனாக 6 டெஸ்ட் போட்டிகளில் ரஹானே செயல்பட்டார். அதில் 4 போட்டிகளில் இந்தியா வெற்றி பெற்றதுடன், 2 போட்டிகள் டிராவில் முடிந்தன. அவரது தலைமையில் இந்திய அணி ஒரு போட்டியிலும் தோல்வியடையவில்லை.
அஜிங்க்யா ரஹானே (2017–2021): 6 போட்டிகள், 4 வெற்றிகள், 2 டிரா
கிருஷ்ணமாச்சாரி ஸ்ரீகாந்த் (1989): 4 போட்டிகள், 4 டிரா
ரவி சாஸ்திரி (1988): 1 போட்டி, 1 வெற்றி
ஹேமு அதிகாரி (1959): 1 போட்டி, 1 டிரா
ரஹானேவின் கிரிக்கெட் வாழ்க்கையில் 2020-21 பார்டர்-கவாஸ்கர் டெஸ்ட் தொடர் மிக முக்கியமானதாக அமைந்தது. அடிலெய்டில் நடைபெற்ற முதல் டெஸ்டில் இந்தியா வெறும் 36 ரன்களுக்கு சுருண்டு மோசமான தோல்வியைச் சந்தித்தது. அதன்பின் கேப்டன் விராட் கோலி இந்தியா திரும்பிய நிலையில், அணியின் பொறுப்பை ஏற்ற ரஹானே மெல்போர்ன் டெஸ்டில் அபார சதம் அடித்து இந்தியாவை வெற்றிப் பாதைக்கு அழைத்து சென்றார்.
அந்த தொடரில் முகமது ஷமி, உமேஷ் யாதவ், ஜஸ்பிரித் பும்ரா, ரவீந்திர ஜடேஜா, ரவிச்சந்திரன் அஸ்வின், ஹனுமா விஹாரி உள்ளிட்ட முன்னணி வீரர்கள் காயத்தால் வெளியேறினாலும், ரஹானே தன்னம்பிக்கையை இழக்கவில்லை.
முகமது சிராஜ், சுப்மன் கில், வாஷிங்டன் சுந்தர், டி. நடராஜன், ஷர்துல் தாக்கூர் உள்ளிட்ட இளம் வீரர்களுக்கு முழு சுதந்திரம் அளித்து வழிநடத்தினார். அதன் பலனாக, ஆஸ்திரேலியாவை வீழ்த்தி 2-1 என்ற கணக்கில் தொடரை கைப்பற்றி இந்திய கிரிக்கெட் வரலாற்றில் மறக்க முடியாத சாதனையை படைத்தார்.
அஜிங்க்யா ரஹானே தனது கடைசி டெஸ்ட் போட்டியை 2023-ம் ஆண்டு வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணிக்கு எதிரான தொடரில் விளையாடினார். அதன்பிறகு இந்திய அணியில் இடம் கிடைக்காத நிலையில், தற்போது சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் இருந்து ஓய்வு பெற்று தனது பயணத்திற்கு முற்றுப்புள்ளி வைத்துள்ளார்.