வேகப்பந்து வீச்சின் அசுரன்... சர்வதேச கிரிக்கெட்டுக்கு விடைகொடுத்த இங்கிலாந்து வீரர்

லண்டன்,
இங்கிலாந்து அணியின் அதிவேக வேகப்பந்து வீச்சாளரான மார்க் வுட், சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் இருந்து ஓய்வு பெறுவதாக அறிவித்துள்ளார். 36 வயதான அவர், தொடர்ச்சியான காயங்கள் மற்றும் குறிப்பாக முழங்கால் பிரச்சினை காரணமாக இந்த முடிவை எடுத்துள்ளார்.
மார்க் வுட் கடந்த 2015-ம் ஆண்டு நியூசிலாந்துக்கு எதிராக சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் அறிமுகமானார். 11 ஆண்டுகள் நீடித்த அவரது சர்வதேச பயணத்தில், மூன்று வடிவங்களிலும் சேர்த்து 146 போட்டிகளில் விளையாடியுள்ளார்.
அதில்:
டெஸ்ட்: 38 போட்டிகள் – 119 விக்கெட்டுகள்
ஒருநாள்: 70 போட்டிகள் – 80 விக்கெட்டுகள்
டி20 : 38 போட்டிகள் – 54 விக்கெட்டுகள்
மொத்தம்: 146 போட்டிகள் – 253 விக்கெட்டுகள்
மார்க் வுட், இங்கிலாந்து அணியின் இரண்டு முக்கியமான உலகக் கோப்பை வெற்றிகளில் இடம்பெற்றுள்ளார்.
2019 ஒருநாள் உலகக் கோப்பையில், இங்கிலாந்து சாம்பியன் பட்டம் வென்றபோது வுட் 18 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினார். அந்தத் தொடரில் பலமுறை மணிக்கு 150 கி.மீ.க்கும் அதிகமான வேகத்தில் பந்துவீசி கவனம் ஈர்த்தார்.
அதன்பிறகு 2022 டி20 உலகக் கோப்பையிலும் இங்கிலாந்து சாம்பியன் ஆனது. அந்தத் தொடரில் வுட் 4 போட்டிகளில் 9 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினார். காயம் காரணமாக அரையிறுதி மற்றும் இறுதிப்போட்டிகளில் அவரால் விளையாட முடியவில்லை.
மார்க் வுட்டின் சர்வதேச வாழ்க்கையில் ஆஷஸ் தொடருக்கும் முக்கிய இடம் உள்ளது. 2015-ம் ஆண்டு தனது அறிமுக ஆஷஸ் தொடரிலேயே, நாட்டிங்ஹாமில் நடைபெற்ற போட்டியில் ஆஸ்திரேலியாவின் ஆஷஸ் வெற்றியை உறுதி செய்த விக்கெட்டை கைப்பற்றினார்.2023-ம் ஆண்டு ஆஷஸ் தொடரில் ஹெடிங்லியில் அவர் வெளிப்படுத்திய அதிரடி பந்துவீச்சு இங்கிலாந்தின் வெற்றிக்கு முக்கிய காரணமாக அமைந்தது. அந்தத் தொடரில் 2-0 என பின்தங்கியிருந்த இங்கிலாந்து, தொடரை 2-2 என சமன் செய்ய வுட்டின் பந்துவீச்சும் உதவியது.
மார்க் வுட்டின் கிரிக்கெட் வாழ்க்கையில் காயங்கள் தொடர்ந்து பெரும் சவாலாக இருந்தன. கணுக்கால், முழங்கை, தொடை உள்ளிட்ட பல்வேறு காயங்களை அவர் சந்தித்துள்ளார்.
குறிப்பாக இடது முழங்கால் காயம் அவரது சர்வதேச வாழ்க்கைக்கு மிகப்பெரிய பின்னடைவாக அமைந்தது. 2025-ம் ஆண்டு முழங்கால் அறுவை சிகிச்சை செய்துகொண்ட அவர், நீண்ட இடைவெளிக்குப் பிறகு 2025-26 ஆஷஸ் தொடரின் முதல் டெஸ்டில் ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிராக பெர்த்தில் மீண்டும் களமிறங்கினார்.
ஆனால் அந்தப் போட்டியில் வெறும் 11 ஓவர்கள் வீசிய பிறகு மீண்டும் அதே முழங்காலில் வீக்கம் ஏற்பட்டது. இதனால் ஆஷஸ் தொடரின் எஞ்சிய போட்டிகளில் இருந்து விலக வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டது. அதன்பிறகு இங்கிலாந்துக்காக சர்வதேச போட்டியில் அவர் விளையாடவில்லை.
தொடர்ந்து காயத்தில் இருந்து மீண்டு வந்து இங்கிலாந்து அணிக்காக விளையாட வேண்டும் என்ற நம்பிக்கையுடன் இருந்ததாக மார்க் வுட் தெரிவித்துள்ளார்.
ஆனால் மருத்துவ ஆலோசனையின் அடிப்படையில் இனி டெஸ்ட் மற்றும் 50 ஓவர் கிரிக்கெட்டில் தொடர்ந்து விளையாட முடியாது என்பது தெரியவந்ததால், சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் இருந்து ஓய்வு பெறும் முடிவை எடுத்ததாக அவர் கூறியுள்ளார்.
மேலும், கடந்த ஓராண்டாக மீண்டும் இங்கிலாந்து அணிக்காக விளையாட வேண்டும் என்ற தனது கனவு படிப்படியாக தன்னைவிட்டு விலகியதாகவும் அவர் தெரிவித்துள்ளார்.
“இங்கிலாந்துக்காக விளையாடியது மிகப்பெரிய கவுரவம்”
தனது ஓய்வு குறித்து மார்க் வுட், இங்கிலாந்துக்காக விளையாடியது தனது வாழ்க்கையில் கிடைத்த மிகப்பெரிய கவுரவம் என்றும், உலகம் முழுவதும் பயணம் செய்து சிறந்த வீரர்களுக்கு எதிராக விளையாடியதை அதிர்ஷ்டமாக கருதுவதாகவும் தெரிவித்துள்ளார்.
இங்கிலாந்து ஆண்கள் அணியின் நிர்வாக இயக்குநர் ராப் கீ, வுட்டின் பங்களிப்பை பாராட்டியுள்ளார். ஆஷஸ் வெற்றிகள் மற்றும் இரண்டு உலகக் கோப்பை வெற்றிகளில் அவர் முக்கிய பங்கு வகித்ததாகவும், பந்தை கையில் எடுத்தாலே ரசிகர்களை உற்சாகப்படுத்தக்கூடிய வீரராக இருந்ததாகவும் தெரிவித்துள்ளார்.
மார்க் வுட் இங்கிலாந்துக்காக கடைசியாக 2025 நவம்பரில் பெர்த்தில் நடைபெற்ற ஆஷஸ் முதல் டெஸ்ட் போட்டியில் விளையாடினார். அந்தப் போட்டிக்குப் பிறகு ஏற்பட்ட முழங்கால் பிரச்சினை அவரது சர்வதேச கிரிக்கெட் வாழ்க்கையின் கடைசி அத்தியாயமாக மாறியுள்ளது.
முடிவில்: 146 சர்வதேச போட்டிகள், 253 விக்கெட்டுகள், 2 உலகக் கோப்பைகள், ஆஷஸ் வெற்றிகள் என நீண்ட பயணத்துக்கு பிறகு, இங்கிலாந்தின் அதிவேக பந்துவீச்சாளர்களில் ஒருவரான மார்க் வுட் சர்வதேச கிரிக்கெட்டுக்கு விடை கொடுத்துள்ளார்.