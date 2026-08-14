இந்திய கிரிக்கெட்டில் விவிஎஸ் லக்ஷ்மனுக்கு முக்கிய பதவி ?

புதுடெல்லி,
இந்திய கிரிக்கெட் அணியின் முன்னாள் நட்சத்திர வீரர் விவிஎஸ் லக்ஷ்மனுக்கு, இந்திய கிரிக்கெட் கட்டுப்பாட்டு வாரியத்தில் புதிய முக்கிய பொறுப்பு வழங்கப்பட உள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
தற்போது பெங்களூருவில் உள்ள வாரியத்தின் சிறப்பு கிரிக்கெட் பயிற்சி மையத்தின் தலைமைப் பொறுப்பில் இருக்கும் லக்ஷ்மன், இனி இந்திய கிரிக்கெட்டின் முழுமையான செயல்பாடுகளை ஒருங்கிணைக்கும் இயக்குநராக நியமிக்கப்படலாம் என கூறப்படுகிறது.
இந்தப் புதிய பொறுப்பு உருவாக்கப்பட்டால், இந்திய அணியின் நீண்டகால திட்டமிடல், வீரர்களின் வளர்ச்சி, பயிற்சி குழுவுடன் ஒருங்கிணைப்பு, தேர்வுக்குழுவுடன் இணைந்து செயல்படுதல், இளம் வீரர்களை உருவாக்குதல் உள்ளிட்ட பல்வேறு பணிகளை லக்ஷ்மன் கவனிக்க வாய்ப்புள்ளது.
மேலும், வீரர்களின் உடற்தகுதி, காயத்திலிருந்து மீண்டு வருதல் மற்றும் எதிர்கால வீரர்களை உருவாக்கும் திட்டங்களிலும் அவரது பங்கு அதிகரிக்கலாம்.
லக்ஷ்மனுக்கு புதிய பொறுப்பு வழங்கப்பட்டாலும், கவுதம் கம்பீரின் தலைமைப் பயிற்சியாளர் பதவிக்கு உடனடி பாதிப்பு இருக்காது என கூறப்படுகிறது.
கம்பீர் இந்திய அணியின் அன்றாட பயிற்சி மற்றும் போட்டி தொடர்பான முடிவுகளை கவனிப்பார். லக்ஷ்மன் அதைவிட பரந்த அளவில் இந்திய கிரிக்கெட்டின் நீண்டகால வளர்ச்சி மற்றும் ஒருங்கிணைப்பை கவனிக்கும் வகையில் பொறுப்பு வகிக்கலாம்.
இந்திய அணிக்காக நீண்ட காலம் விளையாடிய அனுபவம் மட்டுமின்றி, இளம் வீரர்களின் வளர்ச்சி மற்றும் பயிற்சி தொடர்பான பணிகளிலும் லக்ஷ்மன் ஏற்கனவே அனுபவம் பெற்றுள்ளார்.
இதனால், இளம் வீரர்கள் முதல் இந்திய அணியின் முன்னணி வீரர்கள் வரை அனைவரையும் ஒருங்கிணைக்கும் பொறுப்புக்கு லக்ஷ்மன் பொருத்தமானவர் என வாரிய வட்டாரங்களில் கருதப்படுவதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.