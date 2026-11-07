ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் - லக்னோ சூப்பர் ஜெயன்ட்ஸ் அணிகள் இடையே மெகா வீரர்கள் டிரேடிங் ?

ஐபிஎல் 2027 தொடருக்கு முன்னதாக ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் (RR), லக்னோ சூப்பர் ஜெயன்ட்ஸ் (LSG) அணிகள் இடையே 3 முதல் 4 வீரர்கள் வரை இடம்பெறக்கூடிய மிகப்பெரிய வீரர்கள் பரிமாற்ற ஒப்பந்தம் குறித்த பேச்சுவார்த்தை நடைபெற்று வருவதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
இதன்படி, லக்னோ அணிக்காக கடந்த சீசனில் சிறப்பாக விளையாடிய வேகப்பந்து வீச்சாளர் ஒருவரைத் தனது அணியில் சேர்க்க ராஜஸ்தான் நிர்வாகம் ஆர்வம் காட்டி வருகிறது. இதற்குப் பதிலாக ராஜஸ்தான் அணியில் உள்ள ஒரு பேட்ஸ்மேனை லக்னோவுக்கு வழங்குவது குறித்து ஆலோசிக்கப்பட்டு வருகிறது. மேலும், இந்த ஒப்பந்தத்தில் லக்னோ அணியின் சுழற்பந்து வீச்சாளர் ஒருவரும் இடம்பெற வாய்ப்புள்ளதாக கூறப்படுகிறது.
கடந்த ஐபிஎல் சீசனில் லக்னோ அணியின் பலமாக வேகப்பந்து வீச்சு திகழ்ந்தது. முகமது ஷமி, ஆவேஷ் கான், மொஹ்சின் கான், பிரின்ஸ் யாதவ், அன்ரிச் நோர்ட்ஜே உள்ளிட்ட வீரர்கள் அந்த அணியின் பந்துவீச்சுப் பிரிவில் இடம்பெற்றிருந்தனர். இருப்பினும், பேட்டிங்கில் போதிய ரன்கள் குவிக்க முடியாததால் லக்னோ அணி புள்ளிப்பட்டியலில் கடைசி இடத்தைப் பிடித்தது. இதனால் தனது பந்துவீச்சாளர்களில் ஒருவரை விடுவித்து, அதற்குப் பதிலாக பேட்டிங் வரிசையை வலுப்படுத்தக்கூடிய வீரரைப் பெற லக்னோ நிர்வாகம் திட்டமிட்டுள்ளதாகத் தெரிகிறது.
மறுபுறம், ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணியில் பேட்ஸ்மேன்கள் மற்றும் ஆல்-ரவுண்டர்கள் அதிகம் இருப்பதால், அவர்களில் ஒருவரை அல்லது இரண்டு வீரர்களை இந்தப் பரிமாற்றத்தில் வழங்கத் தயாராக இருப்பதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. ஒரு பேட்ஸ்மேன், ஒரு ஆல்-ரவுண்டர் அல்லது அவர்களில் ஒருவரை மட்டும் வழங்குவது எனப் பல்வேறு வாய்ப்புகள் குறித்து இரு அணி நிர்வாகங்களும் ஆலோசித்து வருகின்றன. இந்த ஒப்பந்தம் 3 அல்லது 4 வீரர்களை உள்ளடக்கியதாக இருக்கலாம் என்றும் கூறப்படுகிறது.
இருப்பினும், எந்தெந்த வீரர்கள் அணிமாற உள்ளனர் என்பது குறித்த அதிகாரபூர்வ அறிவிப்பு இதுவரை வெளியாகவில்லை. எனவே, இந்தப் பரிமாற்ற ஒப்பந்தம் இறுதியாக உறுதி செய்யப்பட்டதாகக் கருத முடியாது.
குறிப்பாக, இந்த ஒப்பந்தம் உறுதியானால் ராஜஸ்தான் அணியின் வேகப்பந்து வீச்சுப் பிரிவும், லக்னோ அணியின் பேட்டிங் வரிசையும் புதிய மாற்றங்களைச் சந்திக்க வாய்ப்புள்ளது. ஐபிஎல் 2027 மினி ஏலத்திற்கு முன்பாக இரு அணிகளின் வீரர் தேர்வு வியூகத்தில் இந்தப் பரிமாற்றம் முக்கியப் பங்கு வகிக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.