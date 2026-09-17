அபிஷேக் சர்மா அசத்தல் சதம்: இந்தியா 221 ரன்கள் குவிப்பு

புதுடெல்லி,
இந்தியா - ஆப்கானிஸ்தான் அணிகள் இடையிலான 3-வது மற்றும் கடைசி டி20 போட்டி அருண் ஜெட்லி மைதானத்தில் நடைபெற்று வருகிறது. இதில் டாஸ் வென்ற ஆப்கானிஸ்தான் கேப்டன் இப்ராகிம் சத்ரான் முதலில் பந்துவீச்சை தேர்வு செய்தார்.
முதலில் பேட்டிங் செய்த இந்திய அணிக்கு தொடக்க வீரர் அபிஷேக் சர்மா அதிரடி தொடக்கம் கொடுத்தார். ஆரம்பம் முதலே பவுண்டரிகளையும் சிக்ஸர்களையும் விளாசிய அவர், வெறும் 30 பந்துகளில் சதத்தை பதிவு செய்தார்.
இதன் மூலம் டி20 சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் இந்திய வீரர் ஒருவர் அடித்த அதிவேக சதம் என்ற சாதனையை அபிஷேக் சர்மா படைத்தார். அவருடன் களமிறங்கிய சஞ்சு சாம்சன் அதிரடி காட்டி அரைசதம் அடித்தார்.
தொடர்ந்து அதிரடியாக விளையாடிய இந்திய அணி, நிர்ணயிக்கப்பட்ட 20 ஓவர்களில் 7 விக்கெட் இழப்பிற்கு 221 ரன்கள் குவித்தது. ஆப்கானிஸ்தான் அணியில் ஓமர்ஷாய் 2 விக்கெட் வீழ்த்தினார்.