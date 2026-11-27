இன்டர்நேஷனல் லீக் டி20 (ILT20) கிரிக்கெட் தொடரில் அபுதாபி நைட் ரைடர்ஸ் அணிக்கு எதிரான ஆட்டத்தில் எம்ஐ எமிரேட்ஸ் அணி 36 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றி பெற்றது. ஷெர்பேன் ரதர்போர்டின் அதிரடி பேட்டிங் மற்றும் ரஷித் கானின் கட்டுக்கோப்பான பந்துவீச்சு ஆகியவை எம்ஐ எமிரேட்ஸ் அணியின் வெற்றிக்கு முக்கியக் காரணமாக அமைந்தன. இந்த வெற்றியின் மூலம் புள்ளிப்பட்டியலில் எம்ஐ எமிரேட்ஸ் அணி 2-வது இடத்துக்கு முன்னேறியது.
அபுதாபியில் நடைபெற்ற இந்த ஆட்டத்தில் டாஸ் வென்ற அபுதாபி நைட் ரைடர்ஸ் அணி முதலில் பந்துவீச்சைத் தேர்வு செய்தது.
இதையடுத்து பேட்டிங் செய்த எம்ஐ எமிரேட்ஸ் அணிக்கு தொடக்க வீரர்களான குசல் பெரேரா, முகமது வாசிம் சிறப்பான தொடக்கம் கொடுத்தனர். இருவரும் அதிரடியாக விளையாடி முதல் விக்கெட்டுக்கு 77 ரன்கள் சேர்த்தனர். பெரேரா 23 பந்துகளில் 33 ரன்கள் எடுத்த நிலையில் சுனில் நரைன் பந்துவீச்சில் ஆட்டமிழந்தார். தொடர்ந்து முகமது வாசிம் 37 பந்துகளில் 41 ரன்கள் எடுத்து வெளியேறினார். பின்னர் வந்த தஜிந்தர் தில்லான் 10 ரன்களில் ஆட்டமிழந்தார். இதனால் 17 ஓவர்கள் முடிவில் எம்ஐ எமிரேட்ஸ் அணி 143 ரன்களுக்கு 3 விக்கெட்டுகளை இழந்து இருந்தது.
இதையடுத்து களமிறங்கிய ஷெர்பேன் ரதர்போர்டு ஆட்டத்தின் போக்கையே மாற்றினார். நிக்கோலஸ் பூரனுடன் இணைந்து அதிரடியாக விளையாடிய அவர், நைட் ரைடர்ஸ் பந்துவீச்சாளர்களை நிலைகுலையச் செய்தார். குறிப்பாக கடைசி மூன்று ஓவர்களில் மட்டும் 64 ரன்கள் குவிக்கப்பட்டன. ரதர்போர்டு வெறும் 18 பந்துகளில் 3 பவுண்டரிகள், 5 சிக்சர்களுடன் 51 ரன்கள் விளாசினார்.
208 ரன்கள் என்ற கடினமான இலக்கை நோக்கி களமிறங்கிய அபுதாபி நைட் ரைடர்ஸ் அணிக்கு ஆரம்பமே அதிர்ச்சியாக அமைந்தது. பசல்ஹக் பரூக்கி தனது துல்லியமான பந்துவீச்சால் தொடக்க வீரர் ஆண்ட்ரே பிளெட்சரை 16 ரன்களில் வெளியேற்றினார். அடுத்த ஓவரில் குல்பதின் நைப் 5 ரன்களில் ஆட்டமிழந்தார். பின்னர் பின் ஆலனை 26 ரன்களில் ஜஹூர் கான் வீழ்த்தினார். இதனால் நைட் ரைடர்ஸ் அணி 67 ரன்களுக்குள் 3 விக்கெட்டுகளை இழந்து தடுமாறியது.
இந்தச் சூழலில் அலிஷன் ஷரபு, மொயின் அலி இருவரும் இணைந்து அணியை மீட்க முயற்சி செய்தனர். இருவரும் அதிரடியாக விளையாடி 27 பந்துகளில் 45 ரன்கள் சேர்த்தனர். ஷரபு 21 பந்துகளில் 36 ரன்கள் எடுத்திருந்தபோது ரஷித் கானின் சுழற்பந்துவீச்சில் போல்டானார். தொடர்ந்து மொயின் அலியும் 27 பந்துகளில் 36 ரன்கள் எடுத்த நிலையில் ஜஹூர் கான் பந்துவீச்சில் ஆட்டமிழந்தார். இதனால் நைட் ரைடர்ஸ் அணியின் வெற்றி வாய்ப்பு குறையத் தொடங்கியது.
மறுமுனையில் அபாரமாகப் பந்துவீசிய ரஷித் கான், 4 ஓவர்களில் ஒரு மெய்டன் உட்பட 13 ரன்கள் மட்டுமே விட்டுக்கொடுத்து ஒரு விக்கெட்டை வீழ்த்தினார். அவரது சிக்கனமான பந்துவீச்சால் நைட் ரைடர்ஸ் பேட்ஸ்மேன்களால் ரன் குவிக்க முடியவில்லை. பின்னர் கிறிஸ் ஜோர்டான் வீசிய 18-வது ஓவரில் ஆண்ட்ரே ரசல் 6 ரன்களில் யார்க்கர் பந்தில் போல்டானார். இறுதியில் அபுதாபி நைட் ரைடர்ஸ் அணி 20 ஓவர்களில் 7 விக்கெட் இழப்புக்கு 171 ரன்கள் மட்டுமே எடுத்தது. இதனால் எம்ஐ எமிரேட்ஸ் அணி 36 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றது.
எம்ஐ எமிரேட்ஸ் தரப்பில் பசல்ஹக் பரூக்கி, ஜஹூர் கான் ஆகியோர் தலா 2 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினர். ரஷித் கான் ஒரு விக்கெட்டை கைப்பற்றினார். நைட் ரைடர்ஸ் தரப்பில் அலிஷன் ஷரபு, மொயின் அலி ஆகியோர் தலா 36 ரன்கள் எடுத்தனர். ஆட்டத்தின் வெற்றிக்கு முக்கியப் பங்காற்றிய ஷெர்பேன் ரதர்போர்டு ஆட்டநாயகனாகத் தேர்வு செய்யப்பட்டார்.